Primeras palabras como jugador del Betis de Miranda, que devuelve el gesto a Camarasa

Juan Miranda no cabe en sí de felicidad. No tenía sitio en el primer equipo del FC Barcelona, donde Jordi Alba y el ex del Betis Junior Firpo le cierran el paso, y siempre ha soñado con volver a Heliópolis. Sus guiños han sido constantes y su predisposición a regresar fue total desde el primer momento en el que surgió esa posibilidad, hace ya unos meses. Las apretadas circunstancias con las que el club de sus amores acudía al mercado de fichajes y la no menos peculiar situación en el Camp Nou le hicieron sufrir hasta el final. Su cesión, sin opción de compra, no fue oficial hasta las 23:55 del pasado lunes, a cinco minutos del cierre de la ventana estival de transferencias.

"Hace seis años nuestros caminos se separaron, pero desde que me fui mi sueño era hacer que estos volvieran a juntarse. Las 13 barras tienen un significado muy importante para mí y defenderlas de nuevo es un auténtico privilegio", ha señado en sus redes sociales el de Olivares, cuarto fichaje del Betis 20/21 tras los de Martín Montoya -otro para el exitoso álbum de las segundas partes en Heliópolis-, Claudio Bravo y Víctor Ruiz, además de los retornados Tonny Sanabria y Aitor Ruibal y de Paul Akouokou, que sube al primer equipo.

"Este club lo siento como mi casa, como mi familia y es un orgullo poder estar aquí. Estoy muy feliz por haber dado este paso y deseoso por unirme al grupo y vestir otra vez la camiseta del equipo de mi corazón, la verdiblanca del Real Betis Balompié. Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí y han hecho que esto sea posible. ¡Te amo Betis!", añade en sus perfiles oficiales el joven lateral zurdo, que confía en serle útil a Manuel Pellegrini y ponerle las cosas difíciles a Álex Moreno.

Miranda devuelve el gesto a Camarasa



Miranda será presentado por el Betis este miércoles, a partir de las 13:00 horas en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, donde estará acompañado por el presidente, Ángel Haro, y por el director deportivo Antonio Cordón. El carrilero zurdo lucirá dorsal del filial, como gesto de buena voluntad para corresponder el decoroso guiño que había tenido con él Víctor Camarasa, lesionado de larga duración.

El centrocampista valenciano, que estará varios meses de baja por una grave lesión de rodilla y no volverá hasta la segunda vuelta, acordó con el Betis dejar libre su ficha en el primer equipo, tal y como avanzó ABC, para que el club verdiblanco pudiese inscribir a Juan Miranda. Sin embargo, finalmente, el jugador cedido por el Barça ha accedido a usar dorsal del filial (del '26' en adelante) y Camarasa será inscrito pese a su prolongada ausencia.

El de Olivares vuelve al Betis seis años después



Miranda (Olivares, Sevilla, 19 de enero de 2000) dio sus primeros pasos en el equipo de su pueblo natal. Sus grandes actuaciones llamaron la atención de los técnicos del Real Betis, que se hizo con sus servicios. En la cantera verdiblanca militó durante seis años para posteriormente enrolarse en el FC Barcelona. En las categorías inferiores del club culé, adonde llegó en 2014, fue escalando peldaños hasta debutar en 2018 con el primer equipo en un partido de la Copa del Rey, estrenándose también ese mismo año en la Champions y conquistando con brillantez la UEFA Youth League. Campeón de la Supercopa de España con el cuadro blaugrana, ante el Sevilla, Miranda jugó a préstamo el pasado curso en el Schalke 04, donde no tuvo muchas oportunidades.

Internacional con la selección española en categorías sub 16 (debutó con 14 años, el más joven de la historia), sub 17, sub 18, sub 19 y sub 21, el de Olivares se proclamó campeón en el Europeo sub 17 disputado en 2017 en Croacia y en el sub 19 de 2019 en Armenia. Fijo en las convocatorias de la 'Rojita', Miranda fue titular en el último encuentro disputado con la sub 21 y tiene esperanzas de estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Para eso ha venido al Betis.