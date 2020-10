Cordón y los nombres propios: ofertas por Canales, Fekir y William, la renovación de Mandi, la situación de Loren...

El director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha realizado un balance más que positivo del mercado estival de fichajes y ha asegurado estar "muy satisfecho con plantilla que hay" durante la presentación del cuarto y último refuerzo verdiblanco para la presente temporada, el joven lateral izquierdo Juan Miranda, que llega finalmente con una opción de compra que todas las partes esperan que derive en su fichaje, a título definitivo, en junio de 2021. Durante la rueda de prensa, el extremeño ha repasado otros nombres propios, ha hablado de las ofertas recibidas por jugadores que querían mantener y ha hablado sobre casos muy particulares como los de Mandi, Francis, Kaptoum...

"Ha habido gente preguntando, claro que sí; pero nuestro objetivo era mantener la plantilla y no malvender jugadores. Hubo un movimiento continuo en los últimos días, pero como en el resto de clubes", ha explicado Cordón en la puesta de largo de Miranda, marco en el que ha asegurado que el Betis estaba preparado para responder si hubiese llegado clubes dispuestos a pagar la cláusula de algún pupilo de Pellegrini sobre la bocina, como le sucedió al Atlético con el Arsenal y Thomas Partey.

"Siempre hay que estar preparado para todo, pero era muy difícil que alguien invirtiese una cantidad tan grande de dinero por nuestros mejores jugadores. Tenemos una secretaría técnica que no para de trabajar y nombres había y hay de sobra. Estábamos preparados para lo que pudiera pasar", ha remarcado en este sentido el director general deportivo del club heliopolitano, cuya carga de trabajo no se verá reducida por el momento, ya que tiene otras muchas cuestiones pendientes.

Aïssa Mandi

Una de las tareas que le ocupan es el futuro de Mandi, quien termina contrato al término de la presente temporada. Cordón ha retomado unas conversaciones que arrancaron meses antes de su llegada, pero las posturas entre lo que puede ofrecer el Betis y lo que demanda el central argelino siguen muy distantes. Tanto, que la idea era haberle traspasado este mismo verano.

Sin embargo, la crisis hizo que esas propuestas en torno a los 30 millones que rondaban la avenida de La Palmera hace poco más de un año se redujesen a una tercera parte. Y por ese precio, el club ha optado por no vender y por volver a intentar ampliar el contrato del campeón de la Copa de África y uno de los capitanes de la plantilla. "Estamos negociando para renovar a Mandi", ha reconocido Cordón este miércoles sin dar más detalles.

Juan Miranda

"Te fuiste como un niño y vuelves como un hombre", añadía Antonio Cordón sobre el de Olivares. El extremeño considera que Miranda tiene "sobrada capacidad para hacerse un hueco en la plantilla". "Le deseo mucha suerte. No fue fácil su fichaje y se hizo a última hora. Viene a un equipo en el que queremos trabajo, trabajo y trabajo, dar el 120% en cada entrenamiento. Sabemos que es un jugador que trabaja bien, que hace equipo, que suma al grupo con exigencia y disciplina... Es el perfil de jugadores que buscamos y estamos en el camino para hacer una gran temporada", ha explicado antes de revelar las condiciones de su llegada a Heliópolis.

Viene cedido con una opción de compra, finalmente, aunque se habló en un principio de que no la habría: "Tenemos contratos confidenciales y no voy a dar más información. Sólo diré que todo está muy bien encaminado para que el jugador pueda seguir aquí después de esta temporada".

Loren Morón

Loren Morón, máximo goleador del equipo en la 19/20, estuvo muy cerca de salir del Betis en el último día de mercado ante el postrero interés del Celta de Vigo en su contratación y como consecuencia de las pistas que da Manuel Pellegrini, que al menos de momento prefiere a Tonny Sanabria y a Borja Iglesias -por ese órden, además- antes que al delantero marbellí, en un sistema en el que sólo hay cabida para un nueve.

"De momento jugamos con sólo un delantero, pero a lo mejor algún día jugamos con dos. Sólo tenemos tres. La única manera de que saliera alguien era con ofertas irrechazables. Como no las ha habido, no ha salido nadie", ha respondido Cordón sobre los motivos por los que la negociación con el Celta no llegó a buen puerto.

Francis y Kaptoum

Otros dos nombres importantes en el cierre de mercado del Betis fueron los de Francis y Kaptoum. Ambos volvían de una infructuosa cesión en el Almería y no contaban para Manuel Pellegrini. Cordón y su equipo de trabajo se movió durante todo el verano para conseguirles un destino, pero no lo consiguieron; lo que tuvo diferentes consecuencias para uno y otro.

El malagueño sigue en el club, pero está lesionado de manera indefinida y no se sabe cuánto tiempo estará de baja. Cordón se ha limitado a señalar que le ve "a veces por la ciudad deportiva", que está "trabajando en su proceso de recuperación" y que "no hay nada más" de lo que informar.

El camerunés, por su parte, vio cómo sólo unos meses después de firmar su renovación y su contrato profesional con el Betis, el club le ha rescindido el contrato para dejar su ficha libre para los cuatro fichajes, los dos que suben del filial, el retornado Sanabria e incluso el lesionado Camarasa. Algunas informaciones apuntan a que estaría meditando llevar a la entidad a los tribunales y que está muy molesto por el trato recibido. Tanto Haro como Cordón han evitado pronunciarse al respecto y se han limitado a señalar que "Kaptoum tiene todo el derecho del mundo a defender sus intereses como considere oportuno".

La nueva secretaría técnica

Antonio Cordón también ha admitido que están trabajando para renovar la secretaría técnica, donde en los próximos días van a salir y entrar mucha gente. Pese a admitir que trabajan "para renovar todas las estructuras" y agradecer que el club le de mando en plaza en este sentido, el director deportivo se ha guardado detalles que, según ha asegurado, "no la conocen ni los jefes". "El club está cambiando, estamos trabajando para renovar todos los estamentos", ha manifestado en presencia de Ángel Haro.