A vueltas con la nueva secretaría técnica del Betis

El director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, admitió en la presentación de Juan Miranda, último refuerzo verdiblanco para la actual temporada, que están trabajando para remozar la secretaría técnica. Una vez cerrado el mercado de fichajes, el extremeño aclaró que se emplean a fondo "para renovar todas las estructuras".

De ahí que se contemple que en los próximos días se produzcan varias entradas y salidas; no obstante, Cordón optó por no brindar más detalles, ya que hay cuestiones que "no las conocen ni los jefes". "El club está cambiando, estamos trabajando para renovar todos los estamentos", reconoció en la rueda de prensa en la que participó junto al protagonista del día y el presidente, Ángel Haro.

De hecho, ya se han registrado las marchas de Jaime Quesada o Pedro Buenaventura. Unas bajas, las del exjugador y el hijo del legendario empleado del club sevillano, a las que se unirán otras a corto plazo. En un escenario de apreturas económicas y tan atípico, no sorprende que lleguen ajustes en forma de recortes, lo que ha elevado el nivel de inquietud en algunas áreas o departamentos de la entidad.

El pacense, que ha tenido que enfrentarse a un peculiar mercado de fichajes (por las consecuencias del coronavirus), capitaneará ahora la 'ofensiva' destinada a reorganizar la secretaría técnica y a ajustarse a la realidad por la que atraviesa el club en este convulso 2020.