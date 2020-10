Álex Moreno: "Hay que olvidar lo de Getafe y mirar lo de Valencia"

Álex Moreno afronta su segunda temporada en el Real Betis con energías renovadas y nuevo compañero en el lateral izquierdo, Juan Miranda. "Juan lleva ya dos días entrenando, tiene ganas de competencia sana, va a sumar al equipo y ayudará a que el nivel suba, no sólo en mi puesto sino en todos. El grupo es bueno, lo veo increíble, la gente trabaja muy bien, con muchas ganas. Y eso redunda en querer ganarse un puesto en el once, que haya una competencia sana", ha comentado el catalán en los micrófonos de Canal Sur Radio.

Entrando a analizar lo que va de temporada y el buen comienzo liguero de los verdiblancos, Álex Moreno ha explicado: "Es la dinámica que queremos conseguir, ir partido a partido, no ponerse más metas. Seguir la línea de Valencia, que a nivel general estuvo muy bien. El rival puede ser más complicado por la manera de jugar que tiene y te puede cambiar la posibilidad de ganar el partido. Hay que mirar lo que hicimos en Valencia, el partido que hicimos tanto en defensa como en ataque y mantener la portería a cero. Hay que ir partido a partido para intentar situarnos en la parte alta de la clasificación y olvidar lo que hicimos la pasada temporada. Hay que mantener los puntos, sobre todo en casa, y fuera intentar mostrarnos como estuvimos en Valencia".

Sobre su aportación individual y sus sensaciones en este inicio, el lateral ha dicho: "Cada uno es libre de opinar. Yo intento exigirme en cada partido para hacerlo lo mejor posible. Hay momentos en los que te puede salir mejor, otros peor pero la línea del equipo es buena y hay que seguir con lo mostrado en Valencia. Hay que olvidar el día del Getafe. El míster lo dijo bien, que el equipo no estuvo bien, con la diferencia que se vio en Valencia. Estoy contento porque he empezado jugando, estoy contento del grupo que hay y hay que exigirse uno mismo para rendir lo mejor posible".





Asume las críticas

"No creo que fuera culpable de una derrota del Betis en algún partido. Hay mejores y peores partidos, pero de todo el equipo, no me veo el culpable".

Cómo es entrenar con Pellegrini

"La manera de trabajar, de defender y atacar... Viene con una filosofía que en los equipos en los que ha estado antes le ha ido bien y aquí también la está implantando. Noto mucho la manera de defender la portería a cero. Y la manera de atacar en la que da mucha importancia a los laterales. Cada entrenador es un mundo y la manera de trabajar es diferente".

Jugar con las gradas vacías

"El fútbol no es lo mismo con afición que sin afición. Jugar sin público le quita toda la gracia al fútbol. La gente te pone la piel de gallina y es fundamental para el fútbol. Que seguimos jugando sin gente, pues nos acostumbramos a los protocolos de LaLiga para jugar un partido. No podemos hacer otra cosa. Cada vez hay más normas y menos tiempos nosotros para prepararnos y hacer el mejor pre partido para llegar al partido de la mejor manera".