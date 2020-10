Joaquín: "Esta delantera va a dar al Betis muchos goles y muchos puntos"

Tiene 39 años, pero no los aparenta en el terreno de juego. Su edad no le resta brillo ni importancia en los planes del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. Eso le importa a Joaquín Sánchez mucho más de lo que pueda decir su DNI o de que su juego se haya tenido que ir adaptando a unas nuevas condiciones físicas. Por eso, no se fija límites. Ni intentar rebasar la barrera de los 40, ni aumentar su récord de partidos o de longevidad. Simplemente quiere seguir disfrutando. Y mientras lo siga haciendo, la idea de colgar las botas ni se asoma por su mente.

"Para mí es fundamental seguir siendo importante. Yo no pienso en un año más, quiero disfrutar del momento, compitiendo, siendo importante y con eso me basta. Eso es básico para mí. No pienso en la edad que tengo, sino en seguir disfrutando así. Y más con este inicio y con la sensación de equipo agresivo, con personalidad, que va a por el partido desde el principio y que quiere tener el control. Si seguimos así, tenemos que estar ahí arriba", ha señalado este jueves en Radio Marca Sevilla, donde ha repasado los objetivos del Betis 20/21 con la franqueza que le caracteriza.

El capitán verdiblanco tiene muy claros los motivos del radical cambio de imagen que ha dado el Betis casi con los mismos jugadores que hace un año deambulaban por todos los estadios: "Del sufrimiento del año pasado al final sacas cosas en positivo. El equipo prácticamente es el mismo, pero creo que hemos aprendido mucho del mal año pasado. No es por echar la culpa al entrenador (Rubi) pero no nos creíamos capaces de ganar en todos los campos y eso se palpa y se traslada a los resultados".

"Hemos cambiado el chip, no hablamos de objetivos importantes a la primera de cambio, sino en competir en cada partido. No nos podemos relajar ni un momento. Este curso nos hemos puesto las pilas desde el minuto uno y cada partido es una final para estar arriba y pelear con grandes equipos por estar en Europa. Tenemos plantilla para eso", remarcó con pleno convencimiento el futbolista portuense, que añadió que hay que aprovechar que esta temporada es difícil para todos los equipos: "Es un año raro, con la incertidumbre del Covid, sin gente en los estadios, con poco tiempo para prepararnos... A río revuelto, ganancia de pescadores. Hay que aprovechar para empezar enchufados y que el equipo coja confianza y se meta ahí arriba".

Joaquín elogia la plantilla que hay y se muestra especialmente cariñoso con la delantera, que ve bien cubierta: "Los delanteros viven del gol y Borja (Iglesias) el año pasado no metió muchos goles, por desgracia; pero todos tenemos que aportar. Yo el año pasado marqué más que nunca y no soy goleador. El vestuario va a una y trabajamos todos para todos. A Borja le buscamos para dársela, para que tenga una y que la meta, porque cuando meta la primera se sentirá capacitado e importante. Es un futbolista que nos tiene que dar mucho gol. También Tonny (Sanabria), que ha vuelto ahora y que tiene mucho gol y capacidad de jugar de espaldas. Y está Loren (Morón)... Ese puesto nos tiene que dar muchos goles y muchos puntos".