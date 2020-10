Bravo explota: "Con detalles como estos es imposible sumar. ¡Lamentable! HDP".

Chile entera está que trina con el arbitraje que recibió la pasada madrugada ante Uruguay, partido que acabaron perdiendo en el minuto 93 después de una polémica jugada en el área celeste.



Corría el minuto 90 de partido cuando el chileno Dávila ponía un centro en el pico del área y el uruguayo Coates lo desviaba tras tocar en su brazo. Todos los jugadores de Chile corrieron a reclamar penalti al árbitro paraguyo Eber Aquino que, tras revisar la jugada el VAR, decidió que no había nada y que el juego debía continuar.



El desenlace ya lo conocen, tres minutos más tarde, Maxi Gómez hacía el definitivo 2-1 para mayor impotencia de los chilenos. Tras el partido fueron muchos los jugadores que se expresaron por las redes sociales y uno de ellos fue el bético Claudio Bravo.



El capitán de la selección chilena, que no ha podido estar con sus compañeror por lesión, no dudó en mostrar su enfado. "Si cobras lo que todos vemos, te ponías 1-2 por delante si metes el penal en el minuto 90. Y matabas el partido. Con detalles como estos es imposible sumar. Lamentable!!!", publicó el bético acompañado por la sigles "HDP" y una captura de la mano de Coates.





Aún molesta con error del árbitro Aquino y el VAR que fueron decisivos para derrota de @LaRoja en Uruguay. Para aportar transparencia a Eliminatorias y no permitir sospechas, @CONMEBOL debería aplicar sanciones y liberar el audio de la comunicación entre los jueces. #VamosChile???? pic.twitter.com/TNddGknUoJ — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) October 9, 2020

¡Hasta la ministra de deportes del país andino ha clamado por lo que allí consideran un robo en toda regla!