La conversación con Pellegrini que cambió por completo la situación de Tello en el Betis

Cristian Tello tiene más vidas que un gato. Cuando más cerca parece su salida del Betis, el catalán se las arregla para sacar a relucir su mejor versión y demostrar que le sobra talento y capacidad para serle muy útil al equipo verdiblanco. Le sucedió en su segundo año con Quique Setién, reciclándose como carrilero; también con Rubi, convirtiéndose en el mejor revulsivo del equipo y en un talismán cuando sale desde el banquillo. Ahora, con Manuel Pellegrini le sucede algo similar, aunque con matices importantes. Una charla con el técnico chileno cambió por completo su situación en Heliópolis y le dio fuerza para comenzar como un rayo: gol de la victoria ante el Alavés en el estreno liguero y tanto de la sentencia en Valencia hace una semana.

"Al principio de la pretemporada (Pellegrini) tuvo una conversación conmigo. Me comentó la confianza que tenía en mí, lo mucho que esperaba, lo que él creía que yo podía dar como jugador y, sobre todo, lo que podía aportar al equipo. Personalmente, cuando sonó que Pellegrini iba a venir al Betis lo afronté con muchísima ilusión. Soy un jugador que puede potenciar mucho su forma de jugar para el equipo con un entrenador como él. Se nota la experiencia que tiene a la hora de hablar con los jugadores y de decirte claramente lo que necesita", ha explicado Tello en una entrevista para BetisTV.

"He tenido la suerte de marcar dos goles y en lo individual estoy muy contento. Espero tener esta continuidad que creo me hace falta para no soltar la titularidad y ser un jugador importante este año. Como cada año, la competencia es muy alta. Hay jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Creo que tenemos una plantilla muy completa y hay que trabajar mucho durante la semana para ganarse el puesto", ha agregado sobre la competitividad que aprecia en este Betis.

La plantilla es casi idéntica a la que tanto decepcionó el curso pasado, pero Tello se suma a las numerosas voces que atribuyen a Pellegrini casi todos el mérito del radical cambio de imagen del Betis que terminó la 19/20 'arrastrándose' en Valladolid y el que ha comenzado la 20/21 con nueve puntos de 15, tres partidos de cinco con la portería a cero y el estímulo del liderato provisional en la jornada 3: "Venía de fuera, veía lo que le faltaba al equipo y desde el primer momento lo ha querido implantar. Creo que el equipo está trabajando como a él le gusta y sobre todo defensivamente hemos dado ese pasito que nos faltaba el año pasado".

El 0-2 en Mestalla hizo recuperar la confianza al Betis



El Betis se marchó al parón por los compromisos de las selecciones con alegría, después de pasar página del batacazo en Getafe que recreó fantasmas del pasado más reciente y vencer por 0-2 en Mestalla. Fue el primer partido de titular de Tello, que además tuvo el premio de anotar el segundo gol. "Me encontré bien físicamente y con confianza. El equipo ayudó mucho. Apretamos todos desde atrás y fuimos un bloque durante todo el partido. En la segunda parte, el Valencia fue a por el partido, había más espacios y soy un jugador al que esos momentos le vienen bien. Lo pude aprovechar", se congratula.

"Sabíamos de la importancia de conseguir los tres puntos para poder irnos al parón con la tranquilidad de haber hecho bien las cosas. Esta semana es diferente, trabajamos menos jugadores, es un poco más físico, pero estamos centrados en descansar para lo que viene", ha añadido, remarcando que el equipo, mentalmente, es otro: "Esto es lo que esperábamos todos. Hemos empezado con muchísima ilusión, con mucho trabajo en una pretemporada que ha sido atípica y el equipo siendo consciente de lo que necesitamos este año".

"En el campo del Getafe dimos una imagen que no queríamos. En Valencia teníamos un partido para reivindicarnos todos, para dar un golpe en la mesa y para dejar más claro que lo de Getafe fue un error. Desde el primer momento se vio al equipo muy serio atrás y creando peligro arriba. Se tenía que ver un cambio de actitud. Hay que saber lo que nos jugamos. Mantener la portería a cero es importante porque arriba llegamos muchísimo, por fuera y por dentro, creamos ocasiones. Con la llegada del entrenador se hizo mucho hincapié en la defensa, en estar todos juntos, en guardar la línea y que todo el equipo sea un bloque", ha añadido sobre el inicio de curso.

Desde la presidencia al entrenador, pasando por el director deportivo, todos en el Betis se muestran reacios a fijar objetivos concretos y piden ir paso a paso. Deslizando que quieren estar arriba, pero convirtiendo casi en tabú la palabra Europa. Bueno, casi todos, porque Joaquín Sánchez acepta esta filosofía pero tiene su particular visión de las metas que siempre tiene que tener un club de la historia, la afición y la plantilla que tienen en el Benito Villamarín.

"Sé que suena muy típico lo de ir 'partido a partido', pero creo que es lo mejor. Es verdad que en años anteriores nos hemos marcado objetivos y luego en el fútbol pueden pasar muchas cosas", ha opinado al respecto Tello, otro de los partidarios de no elevar la mirada más allá del presente más inmediato.