Así están las negociaciones para renovar a Mandi.

"Estamos negociando para renovar a Mandi", se limitó a manifestar Antonio Cordón, director deportivo del Betis, en la presentación de Juan Miranda cuando se le cuestionó acerca del estado de las conversaciones para prolongar el contrato del central argelino, uno de los principales asuntos en la agenda del extremeño a partir de ahora.

El ex del Stade Reims llegó en 2016 de la mano de Macià, es uno de los capitanes y uno de los que más tiempo llevan en esta plantilla, con protagonismo desde entonces con los diferentes entrenadores que ha tenido: Setién, Rubi y ahora con Pellegrini. El club llegó a desatender propuestas que se acercaban a los 30 millones de su cláusula en veranos anteriores, aunque ahora la situación es otra. Con la crisis de la COVID-19 y la mala temporada pasada del Betis, estas propuestas se han reducido prácticamente a un tercio, insuficientes para un jugador que ha disputado desde su llegada 145 partidos, convirtiéndose en un uno de los puntales actuales.

Por ello, su renovación es un asunto prioritario en este momento. El argelino lleva meses entre dudas, con diferentes momentos en todo este tiempo, en el que tanto se ha visto fuera como en otros en los que parecía que iba a ampliar su contrato. Pese al secretismo de las conversaciones, hay detalles que van saliendo. Al zaguero le han ofrecido un sueldo muy por encima del de la última oferta antes del verano y, según Canal Sur Radio, una propuesta de duración de cuatro años.

Sin duda, el esfuerzo del Betis es ingente, pero ¿por qué Mandi no acepta? Según algunas informaciones, el argelino, al parecer, ha exigido un compromiso del club de hacer proyectos ambiciosos, razón por la que se puede comprender los resultados de la #EncuestaHelvetiaED. Así, vence la opción, por un 49%, de que el Betis debe mejorar la oferta, ya que no hay una opción mejor a bajo precio en el mercado. No obstante, un 42% ha votado que no haría un último esfuerzo porque ya tuvo su oportunidad y la rechazó. Un 9 % presentaría la misma propuesta.



A sus 28 años (cumple 29 el 22 del presente mes), Mandi está tiene la oportunidad de, quizá, poder firmar su último gran contrato y se lo piensa€ En tres meses, de no renovar, podría firmar por cualquier equipo, un escenario que el Betis no desea, sabedor de que para continuar creciendo necesita del argelino. No jugó en Valencia por sanción, pero ha sido fijo para Pellegrini en las primeras cuatro jornadas. El tira y afloja continúa. La negociación es ardua y compleja, pero el Betis necesita una respuesta para su futuro.