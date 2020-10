Bartra: "Centrarse en el presente nos hará tener un mejor futuro"

Marc Bartra está disfrutando del gran comienzo de la temporada 2020/2021 con el nuevo Real Betis de Manuel Pellegrini. El central verdiblanco es uno de los veteranos en el vestuario heliopolitano, no en vano acaba de cumplir 100 partidos con la camiseta del Betis, lo que habla de la importancia del catalán para todos los técnicos que han pasado por el club desde que llegara en enero de 2018.

ESTADIO Deportivo ha podido acceder a una entrevista cedida en exclusiva por Betway, nuevo patrocinador del club bético, en la que el ex del Borussia Dortmund deja claro que afronta la nueva temporada con ánimos renovados, con mucha ilusión y varios objetivos en mente. "Tenemos que seguir con mucho compromiso, devolver ese cariño de la afición, ese cariño de la gente del club y de los compañeros, devolverlo con buenos partidos, seguir defendiendo lo que es el Betis, ese es mi gran objetivo, y ojalá que todo eso lleve a grandes cosas", ha explicado.

Cuestionado sobres la posibilidad de ser capitán, el zaguero ha asegurado que no es algo que le obsesione pues ya se siente importante en el vestuario verdiblanco: "Creo que lo más importante es que me siento bien en el equipo, me siento importante y cada vez con más experiencia, también dar ese paso adelante de ser un jugador que lleva ya bastantes años, de los que más tiempo lleva en el equipo. Más allá de llevar el brazalete o no, lo más importante es ese compromiso".

La temporada pasada no dejó de hablarse de Europa como el objetivo prioritario de equipo y eso a la larga acabó siendo una losa en lo que a presión se refiere, por eso, en esta nueva campaña, lo mejor es ir paso a paso. "El objetivo es el partido que viene, a corto plazo todo, porque nos hemos dado cuenta que, sin ir más lejos, el año que nos fue mejor sólo cuando pensábamos en el partido que venía y no se hablaba de nada más. El Betis es un club donde hay mucho sentimiento, donde todo se vive muy intensamente, y queremos centrar esa intensidad, ese sentimiento, en el partido que viene, en el a corto plazo, porque eso es lo que te va a hacer tener un mejor futuro, el hecho de centrarse en el presente. Yo creo que ese es el objetivo primordial de la plantilla y estamos muy seguros de ello", ha comentado Bartra.

Sobre los cambios que nota en la plantilla con respecto a la pasada temporada, el bético ha reconocido que "la vuelta del confinamiento no fue buena para la gran mayoría del equipo", de ahí que ahora se vea una mejoría. "Físicamente sí es verdad que ahora mismo me estoy encontrando mucho mejor que en aquellas semanas, también nos pilló un poco por sorpresa jugar sin gente y veíamos que como el objetivo que teníamos casi ya era imposible de poder lograrlo... Fue un poco todo lo que hizo que nos costaran un poco más los partidos, pero yo me quedo con el estado actual", ha recordado Bartra sobre la irregular campaña 19/20.

Sin embargo, el central cree que todo eso les ha servido para aprender y sobreponerse a las dificultades. "También eso nos sirvió, esos partidos nos sirvieron a todos para ahora valorarlos mucho más cuando ganamos y aprender de las derrotas. Me siento en un buen momento físico, en un buen momento también mental y eso también tiene que ver, el funcionamiento del equipo, del míster, creo que es algo muy importante", finalizó.