El ostracismo de Pau López en la Roma.

No ha comenzado de la mejor forma la temporada el exportero del Betis Pau López en la Roma. De hecho, desde la eliminación ante el Sevilla en los octavos de final de la Europa League, donde quedó señalado en Roma por su error en el primer gol nervionense, Pau López no ha vuelto a ser titular con el conjunto 'giallorossi'.

Además, sus actuaciones en los amistosos de pretemporada no hicieron más que alimentar esa incertidumbre en el arco de la Roma, por lo que llegada este verano de Antonio Mirante, procedente del Bolonia a cambio de cuatro millones de euros, ha sido la puntilla para el meta catalán.

No en vano, el guardameta italiano ha sido el titular en los tres primeros partidos de la Serie contra Hellas Verona, Juventus y Udinese, dando la razón a Paulo Fonseca con su elección. Por ello, en Italia todos hablan de que a Pau López le queda una larga temporada en el banquillo.

Sobre todo porque después de la críticas recibidas al final de la pasada temporada, Fonseca no está dispuesto a arriesgar, y si Mirante le sigue respondiendo como hasta ahora, el técnico luso no tendrá dudas: Mirante es el titular. Todo ello además ha desembocado en que haya desaparecido de las listas de la selección española, no siendo citado ya en las dos últimas convocatorias de Luis Enrique.

Eso sí, parece que el exbético tendrá sus oportunidades, pues todo hace indicar que Fonseca le dará algún partido en la Europa League, teniendo en cuando que el primer duelo es ante el Young Boys suizo para no dejar en el ostracismo más absoluto a un portero que les costó 23,5 millones de euros.





A punto de salir el último día de mercado

Tales eran las dudas en la Roma sobre las prestaciones de Pau López que incluso se bajaró su salida en el recién cerrado mercado de fichajes. Varias fuentes en Italia desvelan que el meta de Girona rechazó en las últimas horas del mercado una oferta del Everton de Ancelotti, donde finalmente fue a parar Olsen, el otro portero de la Roma, predestinado a ser el tercero en la plantilla 'giallorossi'.