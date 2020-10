Canales se fija un objetivo para esta temporada

Sergio Canales ha tardado en llegar a la selección, está en el mejor momento de su carrera, pero quiere más, no se conforma. Su gran arranque de temporada le llevó, primero, a estar entre los elegidos para optar al premio de mejor jugador del primer mes de competición y, luego, a que Luis Enrique confiara en él y tuviera minutos en los dos partidos disputados en los seis últimos días.

Su papel en el Betis, donde se mueve por toda la mediapunta y también ejerce de mediocentro, como ante el Valencia, le hacen un comodín indispensable que soluciona muchos problemas a cualquier entrenador. Y España también se aprovecha de ello. "He estado jugando en diferentes posiciones y eso me ayuda, jugando de interior también. Aquí tenemos la pelota, buscamos llevar el peso del partido, para mis características es perfecto. Me dijo -Luis Enrique- que hiciera lo que hago en mi equipo, porque el estilo se asemeja. Es cómodo para mí", aseguraba el cántabro en una entrevista con Post United, donde avisa que espera dar más: "No estoy en mi mejor momento. Espero poder estar mejor. Me encuentro bien, pero tengo cosas que mejorar y en las que crecer. Tengo las ganas puestas en ello para poder conseguirlo".

Y se puso un claro objetivo. "Algo que he aprendido después de todo lo que llevo es que tengo que ser consciente del momento en el que estoy. Lo más importante para llegar a la Eurocopa, que es un objetivo. Es intentar aprovechar esta oportunidad, esta convocatoria, los partidos y todo lo que venga. Voy a luchar por ello y ayudar al equipo", advierte.

El gran beneficiado de ello es su equipo, un Betis en el que está siendo indispensable, y su entrenador, un Pellegrini que está exprimiendo todas sus virtudes. "El equipo ha empezado bien, vamos segundos y hemos empezado con fuerza y energía. Me encuentro contento a nivel personal y colectivo", indicaba el centrocampista cántabro, quien admite que el buen inicio de campaña verdiblanco se debe a que ha hahido una buena preparación: "Hemos entrenado muy bien. La forma física del equipo está en un buen momento y equipo ha hecho buena pretemporada. Es verdad que son pocos partidos, pero mentalmente estamos con muchas ganas y tenemos muy claro lo que queremos".