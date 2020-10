Lainez encandila en México y ya amenaza al Betis con el Preolímpico

Apenas ha jugado el descuento del duelo disputado en Vitoria, donde resultó clave, tampoco lo hizo con su selección en el primer amistoso de este parón, jugado en Holanda, pero la fe ciega que en México tienen por el bético Diego Lainez no ha decaído.

Si en los días pasados se supo que el Real Betis y el propio Lainez habían rechazado una gran oferta de la MLS norteamericana, en la que el club verdiblanco recuperaba lo invertido en el jugador (15 millones) en su día, luego se añadió otra similar de la propia Liga MX. Allí, pese a llevar casi dos años en el 'ostracismo', siguen confiando en él para que lidere la Tricolor en los próximos años.

Una confianza que también llega a los seleccionadores nacionales y que volverá a crear un problema al club verdiblanco en un tramo vital de la campaña: marzo. El Preolímpico de la Concacaf se disputará en esas fechas -15 al 28 de marzo de 2021- tras ser aplazado por la pandemia. Y si el pasado mes de marzo Lainez no lo iba a jugar por lesión, sí espera estar esta vez en perfectas condiciones para disputarlo. Al menos, plaza segura en el mismo tiene. Y, en caso de superarlo, también en unos Juegos Olímpicos que le dejarían sin vacaciones de verano.

Así se lo ha garantizado estos días el entrenador de la selección mexicana sub 23, Jaime 'Jimmy' Lozano. "Con Diego (Lainez) lo he comentado, y desde antes de que se fuera a Europa es un jugador que me gusta mucho, que tiene potencial y por eso ya está jugando en Europa. Esperamos que tenga más minutos -en el Betis-. Necesitamos tener jugadores que puedan trabajar juntos, que puedan coordinarse", aseguró el seleccionador mexicano, quien, como muchos mexicanos, pide más oportunidades para Lainez: "Veremos si más adelante tenemos la posibilidad de tenerlo, si gana minutos. Obviamente que tiene que estar seriamente considerado para estar, no sólo en el Preolímpico, sino también en los Juegos Olímpicos".

Lainez, pese a apenas lleva 700 minutos ligueros en año y medio, sigue confiando en triunfar en el Betis y asegura que está aprendiendo mucho tutorizado por Guardado y junto a grandes jugadores. Este verano hasta cuatro clubes de LaLiga lo pidieron cedido y el Eibar estuvo cerca de convencerlo en el tramo final de mercado, pero decidió quedarse. Con Pellegrini espera dar el paso que todo México reclama.