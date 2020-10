Guardado, un líder "de cuna" al que descubrió Daniel 'El Travieso'

Pasan los años, pero Andrés Guardado sigue siendo uno de los principales estandartes de México. Si el pasado viernes se coronaba como el quinto jugador de la historia con más triunfos con su selección, sólo superado por los baluartes de la España que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012 (Xavi, Iniesta, Casillas y Ramos), hoy ante la Argelia de Mandi puede seguir sumando unos minutos que le vendrán muy bien de cara a su regreso con el Real Betis.

Y también agrandando su mito con la Tricolor, algo que, según recuerda en su país, se debe en gran parte a la fe que tenía en él el que fuera su descubridor, Daniel 'El Travieso' Guzmán, quien asegura que vio en Guardado el líder que hoy es desde que surgió de la cantera del Atlas.

"Es un estandarte de lo que puede ser el futbol mexicano siempre y cuando se lo proponga, me da gusto porque sus logros son a base de trabajo, de luchar y es un gran ejemplo para todos los mexicanos. Andrés ha mantenido una gran regularidad", asegura Guzmán en el diario Record, donde narra cómo lo conoció y cómo pronto supo su valía "El liderazgo de Andrés vino desde la cuna. Siempre he dicho que nació con estrella. Yo, en Segunda, dirigí al Cihuatlán y ahí tenía a su hermano. Entonces desde ahí lo conocí cuando lo acompañaba y estaba muy chiquito. Después llegué al Atlas y me doy cuenta que no tengo volantes o carrileros por izquierda, entonces pido a mi gente que me lleve a los canteranos y ahí me reencuentro con Andrés", señala el técnico mexicano.

Un liderazgo que también le transmitió desde el momento que lo subió al primer equipo. "Recuerdo que jugamos un amistoso contra Tigres y después de perder el partido les metí una regañada a todos menos a él, porque no lo había hecho mal, pero delante de todos me dijo que porque no lo regañé si había jugado todo el partido, que le dijera lo que había hecho mal para mejorarlo, entonces ahí supe que Andrés pensaba de otra manera", asegura El Travieso.

Esa fe que tenía en el chaval se la trasladó a su amigo Ricardo La Volpe, entonces seleccionador mexicano, al que convenció para que se lo llevara cuando apenas había dejado la etapa juvenil. "Tenemos una gran relación y coincidíamos los jueves para comer, en algunos de los temas le dije que lo fuera a ver. Como vive en Guadalajara, a Ricardo le llegaban más fácil los comentarios y lo más importante es que su regularidad le llamó la atención para jugársela con él, porque es difícil que llames a un jugador seis meses antes de irte un Mundial", indica Guzmán. Con 19 años, el 'Bigotón' La Volpe se lo llevó al Mundial de Alemania 2006 y, desde entonces, no ha habido quien lo quite de ahí. De hecho, aspira en Qatar a jugar su quinto Mundial, algo al alcance de muy pocos.

"Ya no le da como antes lo físico, pero me gusta de doble contención porque maneja los tiempos, tiene experiencia y es una piedra angular en cualquier proyecto", asegura el que fuera su descubridor. De ganar esta noche, Guardado dejaría atrás al egipcio Ahmed Hassan y seguiría agrandando su leyenda.