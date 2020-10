Si Sanabria no llega, Loren titular

Borja Iglesias jugó de inicio los dos primeros partidos de liga, Sanabria lo hizo en los tres siguientes... Y ahora, con el paraguayo entrenando y jugando con su selección -lo hará el jueves de madrugada ante Venezuela- y sin apenas poder disponer de sesiones en Betis, queda la duda de quién será la referencia en punta frente a la Real Sociedad.

El internacional albirrojo ha demostrado un gran nivel en los últimos partidos, pero llegará el viernes previsiblemente y lo hará muy justo y cansado. Y la alternativa con la que Pellegrini cuenta en estos días es Borja Iglesias.

Hay una tercera opción, que este año no ha sido titular ni una vez y que es el máximo goleador del equipo en las últimas campañas. Loren Morón no jugó en los primeros partidos porque, según el entrenador chileno, no estaba aún como sus compañeros tras pasar unas semanas parado por culpa del Coronavirus. Pero ya está al mismo ritmo, lo que no le ha valido para salir de inicio en ningún encuentro. Sólo jugó 36 minutos en las derrotas ante el Madrid y el Getafe, en las que Pellegrini trató, dando entrada al marbellí, cambiar el signo de sendos partidos.

Al chileno, en el sistema que está empleando en este arranque con el Betis, le gusta tener un '9' de referencia y Loren suele marcar más cuando tiene un compañero delante y él cuenta con más espacios. De ahí que Pellegrini lo haya estado empleando en los entrenamientos en una de las otras posiciones que juegan tras el '9', pero en esas tiene que pelear con Fekir, Joaquín, Canales, Tello... Casi nada.

Esto llevó al club a plantearse una venta en el tramo final del mercado estival, aunque ninguno de los clubes interesados alcanzó las cifras por las que el Betis estaba dispuesto a dejarlo marchar. Incluso, vincularon a Lucas Pérez como posible sustituto.

Loren, para los béticos, sigue siendo delantero y está por delante de Borja Iglesias en sus preferencias. Al menos así lo manifiestan en la #EncuestaHelvetia, en la que, pese al cansancio y a los pocos entrenamientos, dejan clara su preferencia porque Sanabria sea de la partida el domingo ante el Real Sociedad. Aunque en el caso de que no pueda o no esté en las mismas condiciones que sus compañeros, la alternativa preferida sería Loren, por delante de Borja.

Consideran que el delantero malagueño se ha ganado a base de rendimiento y goles la oportunidad de demostrar su valía desde el inicio. Tampoco sería descartable que Canales repitiera de mediocentro junto a Guido Rodríguez y Loren jugara por la izquierda, donde lo hizo Tello en Valencia y donde más ha probado Pellegrini al marbellí en algunos entrenamientos. Aunque, eso ya son especulaciones que no se desvelarán hasta los últimos entrenamientos de la semana.