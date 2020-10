'No' a 50 millones por Fabián

El nombre de Fabián está en el primer plano cada vez que se habla de Real Madrid y Barcelona. El ex del Real Betis, que fue baja en la última convocatoria de España por el positivo que impidió jugar al Nápoles en Turín, es uno de los futbolistas más deseados y en Italia ya hablan de una posible renovación con el Nápoles pese a que aún le quedan tres años de contrato.

No van desencaminados, pues las noticias que vaticinan un fuerte interés de clubes españoles por recuperarlo para LaLiga se confirmaban, aunque el que habría hecho el primer intento no ha sido ninguno de los dos grandes colosos, sino el tercero en ese escalón de poder: el Atlético. Según asegura la Gazzetta dello Sport, el club rojiblanco hizo una importante oferta en el último día de mercado para hacerse con el palaciego. El club madrileño trató de invertir los 50 millones que había recibido por Thomas Partey en Fabián -habría tenido que liberar otras fichas adicionales para cumplir con el 'fair play'- y los puso encima de la mesa del Nápoles, pero se encontró con un 'no' por respuesta.

El club napolitano, que ha demostrado este verano ser un hueso duro con los casos de Koulibaly o Milik, no estaba por la labor de perder a un jugador tan importante con la temporada empezada y, simplemente, rechazó la oferta, algo que según este medio italiano acepto el Atlético "sin quejarse, como hacen otros". "De Laurentiis rechazó 50 millones. El jugador no hizo un escándalo: ésta es también la señal de que todos están siguiendo al entrenador sin lloriqueos, rebeliones y motines como en el pasado. Una oferta casi en el gong -sobre la bocina- de la última sesión del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid puso 50 millones sobre la mesa por Fabián Ruiz. Tómalo o déjalo: tras unas horas de reflexión, el Nápoles respondió muy rápido y dictó sentencia", señala.

Fabián seguirá creciendo en el club partenopeo, aplazará su salida hacia España y, de paso, privará al Betis de una inyección de capital, que aunque pequeña (en este caso algo menos de 2,5 millones de euros) siempre habría venido bien en la situación en que estamos.