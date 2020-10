Joaquín busca su última oportunidad

"Mientras yo sea futbolista profesional, siempre tendré la velita encendida por si se cumple esa ilusión de volver a la selección", decía Joaquín Sánchez hace dos días en Canal Sur. Han pasado trece años desde que, en noviembre de 2007 el 'mago' de El Puerto vistiera por última vez esa camiseta roja. Aquel día España certificaba la clasifiación para la Eurocopa de 2008 que se iba a celebrar en Austria y Hungría y nadie imaginaba que él, con sólo 26 años, no volvería a jugar con España.

Aragonés no volvió a contar con él en los amistosos previos a la Eurocopa en la que España empezaría su época dorada. Luego, pese a sus grandes temporadas en el Málaga y a que España había empezado una cierta renovación, Del Bosque tampoco lo llamó, algo que han continuado Robert Moreno y Luis Enrique, aunque obviamente ya era más lógica su ausencia por edad.

El futbolista se quedó en 49 internacionalidades cuando los números que tenía a su edad eran para estar entre los que más partidos deberían haber jugado con España en su historia. El extremo bético entiende que no tuvo la despedida que le hubiera gustado y siempre ha insinuado que le den la oportunidad de poder hacerlo, como estuvo a punto de hacer Villa si no se hubiera lesionado, cuando Luis Enrique lo llamó para una convocatoria tras varias temporadas en la MLS americana, o como han podido tener otros. De ahí esas palabras y otras muchas similares que ha dejado caer a lo largo de los últimos años. "Al menos llegar a la 50", decía Joaquín entre risas.

Ahora, a sus 39 años, parece más difícil que nunca. Su puesto esta muy bien cubierto en La Roja y la juventud pide paso. Pero él no pierde la esperanza. Ni tampoco parte de los aficionados, que dudan entre lo que debería ser una despedida a lo grande o la realidad de que la selección no está para homenajes y debe pensar en el futuro. En nuestra #EncuestaHelvetia, está muy parejo el balance entre los que están a favor de un último regreso y los que no creen que deba volver.

Mientras, Joaquín sigue deleitando en el Betis, donde es indiscutible para Pellegrini y aunque el físico ya no le dé como antes sigue ofreciendo mucho a este equipo, dentro y también fuera del terreno de juego.