Loren, Lainez, Borja, William... Pellegrini deja entrever quien jugará y quien no

Tras dos semanas de parón, con los siempre temidos duelos internacionales de por medio y tras una victoria convincente en Valencia, el Betis de Pellegrini afronta este domingo su regreso a LaLiga ante la Real Sociedad, un partido en el que Pellegrini tiene más o menos claro lo que hacer y para el que podrá contar, según ha señalado, con todos sus hombres. El técnico chileno, ya con el mercado cerrado, valoró la plantilla que se ha quedado, a su rival y cada uno de los nombres propios.



¿Cómo han llegado los internacionales?

"Los internacionales volvieron todos. Hoy ya estuvieron Sanabria y Carvalho. Y están todos en perfectas condiciones como también Bravo, que está recuperado de su lesión".

La preocupación de Borja Iglesias

"Lo veo bien, por supuesto preocupado como todos los delateros que llevan tanto tiempo sin marcar, pero está trabajando muy duro y estoy seguro de que vamos recuperar la mejor versión de él esta temporada".

¿Podría ser la oportunidad para Loren?

"Loren está entrenando todos los días bien. Paartió tarde la pretemporada, luego estuvo pendiente de si salía o no y vivió un mes complicado. Ya está a tope y va a tener su oportunidad en el momento que corresponda".

Tres goles en 2020 de los delanteros...

"Me preocuparía más si el equipo no hiciera goles. Les hicimos dos al Madrid y Valencia, que no son fáciles. Mientras eso ocurra estaremos conformes. Si son los delanteros sólo será más confianza para ellos, pero lo que interesa más es el equipo".

La plantilla que le ha quedado con el fin de mercado

"Hemos estructurado una plantilla de acuerdo a la realidad económica del club. Con la dirección deportiva trajimos refuerzos que nos van a complementar. Aquí la clave es el espíriutu de equipo y hay que seguir haciéndolo como hasta ahora. Lo primero, intentaremos ganar a la Real Sociedad y al final de temporada a ver donde podemos llegar".

Un calendario que se empina

"Tenemos tres salidas difíciles, pero no hay que entrar con la mentalidad de que éste club es más fácil o difícil, hay que salir a disputar los partidos, a intentar ganarlos. Ahora la Real, luego ya pensaremos en el Atlético. El equipo no tiene temor y va a salir con el convencimiento de que puede lograr los tres puntos".

Titularidad de Bravo

"Bravo tuvo una distensión que le tuvo más tiempo de lo esperado lesionado y hasta que no estuvo 100% sin dolor no quisimos arriesgar. Desde el miércoles se entrenó con el plantel. No siente dolor en la rodilla y ya veremos el domingo quien parte en la portería".

Suplencia de William

"Cuando uno toma decisiones hay muchos conceptos a analizar: era el tercer partido en una semana, teníamos una variante táctica importante... Fueron sumándose cosas para adoptar esa decisión. El equipo lo hizo bien. William está haciendo una gran temporada y también lo hizo muy bien con su selección. Aquí lo importante es tener alternativas en el plantel para cuando uno quiera hacer cambios tácticos tenga jugadores de calidad para poder hacerlo.

Llegada de Juan Miranda

Lo está haciendo muy bien. Conocía el club desde pequeño y ya está al cien por cien dispnible. Va a estar seguramente en la lista de convocados.

Un rival peligroso

"La Real juega muy bien al futbol, tiene jugadores como Silva o Merino con gran precisión, delanteros importantes... Es un rival muy dificil, ante el que deberemos estar aplicados en la recuperacion de balón porque la pierden pocos balones y superar a una defensa a la que se le hacen pocos goles. La Real es un equipo para estar peleando en las primeras plazas".

Joaquín, ¿hasta cuándo?

"En la medida que el jugador mantenga el rendimiento del partido ante el Valencia es indiscutible. a la edad que sea. Él demuestra partido tras partido que está vigente. Me alegro mucho por él. Es de espírutu betico y goza más los triunfos. Ojalá lo pudiéramos tener el mayor tiempo posible. Aporta mucho como capitán y jugador.

La situación de Victor Ruiz y de Martín Montoya

"El rendimiento de los tres centrales que han jugado ha sido alto salvo en el partido con el Getafe. Y Sidnei suplió muy bien en Valencia a Mandi. Victor Ruiz tiene que esperar y seguir trabajando como lo está haciendo. en cuanto a Martín ha venido con mala fortuna. En su entorno ha tenido genete contagiada y por reglamentos de LaLiga no ha podido incorporarse. Cuando lo ha hecho lo ha hecho muy bien".

Oportunidad para Lainez

"Tengo mucha confianza en él, cada vez que entra muestra una dinámica diferente y su evolución. Desgraciadamente, hace casi un mes que no está con nosotros, primero por un problema gástrico y luego porque se fue con México, pero estoy seguro de que durante la temporada Diego va a tener oportunidades para demostrar su valía".