La afición quiere más minutos para Lainez

El mexicano Diego Lainez, que materializó hace unos días el empate a dos de su selección en el encuentro frente a Argelia, vuelve a estar de actualidad. "Me siento bien de haber tenido unos minutos con el equipo. Tenía muchas ganas de jugar. Estoy feliz por el gol, yo creo que llega en un momento muy bueno, lo necesitaba y me vino muy bien", aseguró entonces el extremo sobre su primer tanto como internacional absoluto.

Un tanto que le dará confianza de cara a su rol en el conjunto heliopolitano, donde hasta la fecha no ha tenido suerte ni muchas oportunidades. Esta temporada apenas se ha estrenado y sólo ha disputado cinco encuentros como titular desde que arribara a la capital hispalense en enero de 2019.

La afición verdiblanca, sin embargo, está convencida de que el azteca se ha ganado la oportunidad de contar con más minutos sobre el verde. De hecho, nuestra #EncuestaHelvetiaED desvela un claro apoyo al joven jugador. Ante la pregunta '¿Deben darle más minutos a Diego Lainez en el Betis?', los aficionados béticos se han mostrado contudentes, con un 76 % de usuarios favorable a su mayor protagonismo, frente a sólo un 24 % que cree que no debe contar más para Manuel Pellegrini.

"Mucha gente tiene su opinión y es respetable. Pero estoy en un equipo de alto nivel y lo que tengo que hacer es no bajar la guardia, aprovechar los minutos que lleguen. Cuando me los han dado lo he hecho muy bien", manifestó el mexicano sobre su ostracismo en el plantel heliopolitano.

Lainez no levanta la voz ante su situación, pero sí lo hace una afición que tiene ganas de ver todo el fútbol que el mexicano lleva dentro y del que cada día da más muestras cuando se viste la de su combinado nacional.