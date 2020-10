Claudio Bravo: "Queda un sabor amargo" por un "resultado decepcionante"

Sevilla, 18 oct (EFE).- El portero chileno del Real Betis Claudio Bravo manifestó este domingo, tras la derrota (0-3) frente a la Real Sociedad que "el resultado ha sido decepcionante" y está "triste" por no haber mostrado "la contundencia de otros partidos", por lo que "queda un sabor amargo".



Bravo manifestó, en declaraciones a Movistar, que "ante un rival que aprieta", era "el momento propicio para dar un golpe" pero el Betis se sigue mostrando irregular y debe "evitar tener días bajos y días de máxima contundencia, hay que tener un nivel medio. Este tipo de partidos debe servir para seguir creciendo", relató.



El guardameta andino no quiso pronunciarse sobre algunas acciones polémicas que tuvo el choque, ya que las presenció "de lejos", por lo que su "labor no es opinar", ya que no está "pitando ni sentado delante de un monitor. No se puede hacer nada, un día tocarán decisiones a favor y otros días en contra".



Claudio Bravo, que reaparecía tras perderse los tres últimos encuentros por lesión, subrayó que se ha "encontrado bien, con buenas sensaciones", aunque lamentó que "no haya servido para nada" debido a la derrota.