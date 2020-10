El Betis (y el líder), únicos equipos de Primera en compartir la sequía de sus delanteros.

La polémica arbitral solapó el debate futbolístico en el pasado Real Betis-Real Sociedad (0-3). Las decisiones de Estrada Fernández en contra de los verdiblancos (anuló un gol por fuera de juego a Sanabria, un posible penalti sobre el paraguayo y la pena máxima señalada a Bartra) eclipsó el partido en sí, un encuentro en el que decisiones arbitrales aparte, dejó claro y diáfano que Manuel Pellegrini tiene un arduo trabajo por delante.

Las dos primeras victorias ante el Alavés y Valladolid y la buena imagen ofrecida, pese a la derrota (2-3), contra el Real Madrid, con lío arbitral también, quizá, levantó precipitadamente las expectativas. A la jornada siguiente, el Getafe ya dio el primer aviso a un Betis en busca todavía del equilibrio necesario para olvidar la paupérrima 19/20 y firmar un buen año. Y dentro de ese equilibrio, indudablemente, está la preocupante sequía realizadora de los delanteros béticos.

"Me preocuparía más si el equipo no hiciera goles. Les hicimos dos al Madrid y Valencia, que no son fáciles. Mientras eso ocurra estaremos conformes. Si son los delanteros sólo será más confianza para ellos, pero lo que interesa más es el equipo", declaraba el técnico chileno en la previa del duelo frente a la Real Sociedad, actual líder de Primera después del 0-3 del Benito Villamarín, y que comparte un dato estadístico con los verdiblancos: son los dos únicos equipos de la máxima categoría que no cuentan con goles de sus delanteros.

El balance es el siguiente: cuatro goles de Alcácer y tres de Gerard Moreno en el Villarreal; uno de Benzema en el Real Madrid; dos de Mata y Ángel en el Getafe; uno para Negredo y 'Choco' Lozano en el Cádiz; en el Granada, dos para Soldado y Jorge Molina; uno de Messi (está actuando de falso '9' con Koeman) en el Barcelona; en el Sevilla, uno para De Jong y otro para En-Nesyri; Calleri y Adrián, uno tanto cada uno para el Osasuna; uno para Lucas Boyé y otro para Pere Milla en el Elche; tres para Maxi Gómez en el Valencia; uno de Williams en el Athletic; dos de Kike García en el Eibar; en el Huesca, uno para Rafa Mir y otra diana para Sandro; tres de Aspas para el Celta de Vigo; uno de Joselu en el Alavés; uno de Sergi Guardiola para el Valladolid y tres de Morales (el capitán es extremo, pero está actuando de delantero) y uno de Roger para el Levante.

La diferencia entre Betis y Real Sociedad radica en el balance defensivo (nueve goles en contra los verdiblancos, por sólo dos los realistas), pero quien quiera mirar a la zona noble, en 38 jornadas necesita de sus delanteros y, por el momento, los béticos no han aparecido.

El debate continúa en Heliópolis, aunque Pellegrini lo ha saldado, por el momento, dándole la camiseta de titular a Sanabria. El paraguayo es el '9' para el chileno, por delante de Loren y Borja Iglesias, aunque al igual que sus compañeros, no han estrenado su casillero de goles en la 20/21, números que se agravan si la referencia es 2020: Sanabria lleva seis goles en 21 partidos este año, pero con el Genoa; Borja, uno en 22 partidos y Loren, dos en 21. En cuanto al reparto de minutos de la 20/21, Sanabria ha disputado 270', Borja Iglesias ha jugado 253' y Loren, 68'.

Hasta la fecha, los siete goles anotados por el Betis se los reparten William Carvalho (2), Tello (2) y uno Canales, Fekir y Mandi.