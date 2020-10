Las cámaras pillan a Canales 'jurando en arameo' en el Betis-Real Sociedad

Sergio Canales siempre encuentra el modo más pausado y cabal de analizar los partidos. Pese a que lo juega todo desde que llegó al Betis, las lesiones por fin le respetan y está en el mejor momento de su carrera, el internacional español también ha vivido momentos de enfado y de desesperación en el terreno de juego. Sin ir más lejos, la temporada pasada no dejó a nadie indiferente a la decepción que invadía Heliópolis. Sin embargo, suele controlar bien los impulsos e intenta no reaccionar en caliente.



Sin embargo, el pasado domingo fue pillado por las cámaras de Movistar+ LaLiga, 'jurando en arameo', cuando se sentaba en el nuevo emplazamiento de los suplentes en el graderío, en este caso del Benito Villamarín, cuando Manuel Pellegrini le retiró del campo en torno a la hora de juego para dar entrada a William Carvalho. No le faltaban motivos para soltar sapos y culebras, como se suele decir coloquialmente: no había tenido una buena actuación personal, su equipo perdía aún 0-1 contra la Real Sociedad (acabó 0-3) y, para colmo, entre el árbitro y el VAR habían perjudicado a su equipo en varias acciones muy polémicas.





Ya en frío, en un tono pausado, respetuoso y hasta conciliador, el internacional cántabro se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la actuación del VAR en la derrota bética ante la Real Sociedad (0-3), en la que las dos jugadas más discutidas fueron un gol anulado por fuera de juego al paraguayoy uncometido sobre el punta guaraní por el zaguero donostiarra"No suelo hablar de decisiones arbitrales ni de decisiones de VAR, pero esta vez quiero hacer una: en primer lugar enhorabuena a la Real Sociedad por su victoria de ayer con total merecimiento. Fueron mejores y punto", afirma Sergio Canales, quien añadió a su comedida crítica una apreciación importante:No obstante, señala el mediocampista de Santander que echa "de menos" que un responsable delrespecto a jugadas concretas" que todavía no entienden: "no es sólo por el día de ayer", afirma, sobre un distinto rasero según el partido, el árbitro y hasta el equipo que esté jugando. Tanto cambio de opinión y tanta manera de interpretar