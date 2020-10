La indescifrable justificación de Iturralde a lo sucedido en el Villamarín

No iba desencaminado Sergio Canales cuando clamaba por una aclaración de los criterios del VAR, después del perjuicio sufrido por el Real Betis en su dolorosa derrota ante la Real Sociedad (0-3). Ni siquiera los árbitros o en este caso exárbitros se ponen de acuerdo. Para muestra, la indescifrable explicación del excolegiado Iturralde González en los micrófonos de El Larguero de la Cadena Ser.

"Este año el hombro no es mano, hay que mirarlo desde debajo de la axila, por lo tanto la línea ya no la vais a ver tirada desde el hombro, va a salir desde lo que es el brazo. Es decir, si te pega en el hombro y metes gol es gol, sólo se anula si te pega por debajo del hombro. Como la axila no la ves, la tienes que poner más o menos donde tú creas que va la axila. Mucho más difícil para el que tira las líneas", aseguró el vizcaíno en una enmarañada intervención que más que aclarar tuvo el efecto contrario.

Un análisis que poco consolará a los aficionados y jugadores verdiblancos, molestos por las cuatro acciones polémicas revisadas por el videoarbitraje durante la visita del conjunto donostiarra a la capital hispalense. "El problema no es si es penalti o no es penalti. El VAR sólo puede llamar al árbitro cuando es una cosa incontestable, cuando es una cosa clara, diáfana. Si el del VAR le llama para que vea una jugada de penalti y va el árbitro y dice 'no, para mí no es penalti', es que entonces tiran abajo todo lo que es la filosofía del VAR. Porque uno de los dos, viendo la misma imagen, se ha equivocado; cuando el VAR sólo puede entrar para lo claro y para lo obvio", añadió Iturralde.

En un alarde por enredar su argumentación, el exárbitro trató de justificar el error 'metiendo de por medio a los jardineros'. "Las máquinas que cortan el césped cortan a 5,50, el área grande mide 16,50 y si os fijáis hay tres líneas, una que es de 5,50 que es hasta el área pequeña, otra que es hasta el punto de penalti y otra que es hasta el área grande. Si os fijáis el jugador del Betis está en el punto de penalti y el jugador de la Real tiene el pie metido un metro dentro por detrás del punto de penalti. Y luego se ponen las líneas y aparece que el jugador del Betis está por detrás", concluyó el teórico experto en cuestiones del reglamento.