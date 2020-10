El capote de Dani a Serra y Alfonso: "Son ídolos de la afición"

Dani Martín Alexandre, mítico delantero bético que se convirtiera en el héroe de la Copa del Rey de 2005, dándole el título al Bétis en el tiempo añadido con un gol suyo ante Osasuna (2-1), o quien pasara, también, a la historia verdiblanca como el autor del único tanto del Betis en la victoria frente al Chelsea en la Liga de Campeones, ha analizado la actualidad del conjunto de las trece barras en el podcast de Estadio Sevilla.

Junto a ello, el trianero también ha querido ensalzar el nombre propio de figuras como Serra Ferrer o Alfonso Pérez: "Fue el entrenador que me dio la oportunidad de, después de tantas lesiones, seguir jugando en Primera, meterme en una final de la Copa del Rey, jugar en Champions... También he compartido con él estas últimas temporadas que ha estado en el Betis. Tengo muy buen trato con él. Es una persona que, como Alfonso y tanta gente importante en el Betis que ha querido entrar, debería estar dentro. Ya no por nada, sino porque son ídolos de la afición y la afición se siente reflejada en esas personas que pueden representarles. Esperemos que en un futuro lo estén. Yo no tendría problemas en volver con ellos porque soy bético de toda la vida. Para cualquier ayuda, ahí estaré"..

Como buen delantero que fue, Dani también ha valorado la crisis goleadora de Borja Iglesias, por el que el Betis abonó la temporada pasada al Espanyol unos 28 millones de euros en concepto de traspaso: "Lleva una mochila bastante pesada de responsabilidad. Cuando las cosas no salen... Por mucho trabajo que hagas, lo que se mira son los goles marcados. Él no terminó de arrancar el año pasado, apenas metió tres goles, y este año ha empezado igual. Las ganas se le ven y es un futbolista, por lo que yo veo, que tiene demasiada ansiedad de estar en todos los sitios y al final no está en ninguno".

"Lo malo de los delanteros es no tener ocasiones. Vivimos de rachas pero el problema es que ni siquiera tiene las oportunidades, no está en el sitio y evidentemente el más preocupado es él. El año pasado se le perdonó, porque era el primer año, y este sí que es verdad que está teniendo muchas críticas. A mí como delantero me da pena porque más allá de todo está la persona. Ojalá le terminen saliendo las cosas bien", concluyó Dani sobre el 'Panda'.