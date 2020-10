At. Madrid-Betis: La hora de bajarse del tobogán

At. Madrid-Betis: La hora de bajarse del tobogán ED

Visitar a uno de los tres poderosos nunca es fácil y aún menos hacerlo después de que éste haya recibido un duro varapalo. El Betis cerrará el sábado ante un Atlético dolido con la goleada de Múnich y las duras críticas recibidas en las últimas semanas. Y lo hará con la necesidad de recuperar buenas sensaciones tras el polémico partido ante la Real y el deseo de volver a asaltar el coliseo de uno de los clubes históricos como ya hiciera hace tres semanas en Mestalla.

Manuel Pellegrini tendrá que realizar esta hazaña con hasta cinco bajas en el equipo (Emerson, Juanmi, Guardado, Sidnei y Ruibal), pero con el conjunto base en perfectas condiciones a excepción de ese lateral diestro que tantos quebraderos de cabeza le está creado desde la tercera jornada. En el tobogán defensivo de los últimos partidos -en el que o recibe tres goles o acaba imbatido-, el técnico chileno ha apelado a recuperar su mejor versión, esa que le permitio el seis de seis en el arranque liguero o el mencionado triunfo de Mestalla.

Para ello, previsiblemente, recuperará el centro de la defensa 'titular' después de tres partidos de ausencia y un centro del campo poderoso, con Guido y Carvalho, que tampoco se había visto desde el Coliseum. Y con Sanabria en punta de lanza después de haber salido desde el banquillo ante los donostiarras.

Martín Montoya, por su parte, acudía al 'rescate' después de dos partidos en los que el Betis hacía aguas por el hueco que había dejado la ausencia de Emerson. El lateral catalán, apartado del equipo por positivos de coronavirus en su entorno, podrá estrenarse como titular en LaLiga.

Todo en un campo que se ha mostrado muy esquivo en los últimos años y cuya última victoria bética, curiosamente, dio lugar a esta década de éxitos rojiblancos con Simeone al frente. Aquella victoria en 2011 significó la destitución de Gregorio Manzano y la llegada del técnico argentino.

Su rival, por otro lado, llega muy dolido tras encajar una sonora goleada en Champions frente a campeón Bayern (4-0). Y pese al triunfo (0-2) de la jornada previa, aún no ha olvidado los más de 180 minutos que pasó sin marcar. No en vano, los atléticos no han anotado en tres de los cuatro últimos partidos, lo que ha creado dudas sobre uno de los ataques más poderosos del continente y que liderar Luis Suárez y Diego Costa.

Las estadísticas benefician a Simeone, que nunca ha perdido contra Pellegrini (dos victorias y dos empates cuando dirigía al Málaga), aunque el entrenador bético ya ha ganado al Atlético ocho veces entre Villarreal, Real Madrid y Málaga.

No sólo están cuestionados los '9', pues también se sigue con lupa al portugués Joao Félix, al que se le sigue recriminando su falta de intensidad pese a que Simeone ha valorado abiertamente su mejoría.

Las modificaciones en el Atlético podrían llegar en la defensa con el retorno del uruguayo José María Giménez, que entrenó el jueves con el grupo. El charrúa desplazaría al brasileño Felipe Monteiro, mientras que Manu Sánchez o Mario Hermoso podrían dar descanso al brasileño Renan Lodi. Seguirían en el once el montenegrino Savic y el inglés Trippier.

En el centro del campo, Torreira seguiría al mando por la baja de Saúl y acompañaría al capitán Koke, con Ángel Correa entrnado por la derecha y Yannick Carrasco por la izquierda.



Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, Koke, Torreira, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.

Real Betis: Claudio Bravo, Montoya, Mandi, Bartra, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Tello, Canales, Fekir; Tonny Sanabria.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).