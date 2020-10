Pellegrini: "Ojalá Fekir se encuentre con su fútbol lo antes posible"

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, atendió este viernes a los medios de comunicación de forma telemática, en la previa del encuentro que enfrentará a los verdiblancos con el Atlético de Madrid, del que no espera que note la derrota en Champions League ante el Bayern de Múnich. "Lleva mucho años en la elite, tuvieron una derrota con el Bayern de Múnich, pero estoy seguro de que tienen la misma capacidad intensa y resultadista. Diego Simeone, desde que llegó al Atlético de Madrid, impuso un estilo que ha logrado el compromiso total de sus jugadores, puede gustar más o menos, pero Diego tiene clarísimo lo que quiere hacer con sus equipos. Me alegro mucho por él, porque ha dado una característica a un equipo que es competitivo", apuntó en una rueda de prensa en la que también tuvo palabras para la reciente polémica del VAR en el duelo con la Real Sociedad.

"Nadie supo por qué se levantó un expediente, no había ninguna razón, no hice ninguna declaración ofensiva hacia nadie. Lo importante es que lo tengan ellos claro (VAR). Tienen que aclararse cuándo se usa el VAR y cuándo no se usa. No he insultado a nadie y espero que ese expediente esté archivado", sentenció el chileno, quien abordó las novedades en cuanto a enfermería del equipo verdiblanco.

"Lamentablemente, Martín Montoya las dos veces que tuvo la opción ya sabemos por qué no pudo estar. Tuvimos que improvisar con Aitor Ruibal, ahora entrenó toda la semana y le corresponde demostrar su capacidad y demostrar por qué está aquí. Nunca ha estado con Covid, ha estado siempre entrenando, así que físicamente no tiene ningún problema. Ha hecho una semana normal. Lainez no tiene ningún problema físico. Volvió recuperado, ya tuvo unos minutos el otro día y esta semana entrenó con total normalidad. Sidnei los últimos minutos contra la Real Sociedad tuvo una distensión muscular. No está Guardado ni Emerson, a ese le sumamos a Sidnei", aclaró Pellegrini, que también se refirió al rendimiento de Nabil Fekir.

"Yo estoy hablando con todos los jugadores durante la semana. Él mismo sabe que tiene que hacer más dentro del campo, ojalá se encuentre con su fútbol lo antes posible. Todos esperaban muchísimo. Ha tenido una pretemporada complicada, yo creo que él está consciente de que tiene que mejorar, tiene toda la confianza del cuerpo técnico y esperamos que levante su rendimiento en los próximos partidos.





Borja Iglesias

Pellegrini dejó claro que Borja Iglesias "ha tenido sus oportunidades" y que "tienen que tener otros jugadores la oportunidad". "Sanabria venía de su selección, ya veremos el domingo con quién comenzamos", espetó.





Falta de regularidad

"O no nos hacen gol o nos hacen tres goles, hay que seguir manteniendo una línea de juego con orden e intensidad. Es el tiempo lo que hace que los equipos se vayan acostumbrando a una mecánica de juego. Contra todos los equipos hay consideraciones a analizar, en todos los partidos el 70-80% es mantener la confianza, la manera de atacar, los desdoblamientos... Y un 20 % considerando distintas variantes en función de con quién nos enfrentamos. Pero vamos a seguir siendo un equipo que va a ir a buscar el partido desde el comienzo. Va a intentar la iniciativa y va a salir a ganar los tres puntos", recordó.





Rebaja salarial

El técnico también se refirió a los ajustes económicos en el club, aunque admitió estar centrado en otros asuntos. "Todos sabemos lo que está sucediendo, los recursos económicos de los clubes han variado, pero estamos más preocupados de hacer rendir al equipo", afirmó.