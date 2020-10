Serra Ferrer, sobre el Betis, Pellegrini, el Clásico...

Supuestamente iba a hablar del Clásico Barça-Madrid, por su paso por el banquillo blaugrana, pero también como conocedor del partido que mayor intensidad se vive en este país. Lorenzo Serra Ferrer sumó unos cuantos derbis Betis-Sevilla, con un balance bastante positivo, por eso sabe de lo que habla y por eso, cuando compara cómo se vive en Sevilla este duelo a cómo es el que mañana van a disputar los dos poderosos del fútbol español, el mallorquín lo tiene claro y se queda con el "Betis-Sevilla".

"Creo que son muy distintos, muy diferentes, pero me quedo con el Betis-Sevilla porque la afición durante todo el año vive por y para este partido, para poder colaborar y ayudar a los jugadores a lograr el triunfo", afirmaba en Radio Marca el técnico de San Pobla, quien admitía que sigue sufriendo con el Betis como si aún estuviera aquí cuando ya hace casi un año y medio que abandonó por tercera vez la entidad: "Cuando me siento y veo al Betis aún me sudan las manos. Quiere decir que lo hago con pasión, son una estima muy alta y aprecio para mí".

Por ello, es una voz más que autorizada para valorar este arranque de temporada del club verdiblanco y sus aspiraciones en la campaña que se presenta. "Estoy convencido de que el Betis va a encontrar este punto de equilibro entre lo que necesitas para defender y atacar, y también la situación tan complicada y difícil de no poder contar con el apoyo del público. Lo que representa el Villamarín es muy grande. Hay que esperar a que las cosas se equilibren y la regularidad aparezca, que va a aparecer", aseguraba Serra Ferrer.

Por último, quiso elogiar el papel de un Pellegrini al que ver perfecto para liderar esta plantilla. "Es un buen entrenador, es una persona muy equilibrada en todos los puntos que puede tener un entrenador para transmitir a los jugadores lo que desea, cómo transmitirlo y conseguirlo. Ha habido algún partido que no ha salido con la idea que habían preparado, pero hay mucha Liga por delante", concluía.