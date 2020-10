Pellegrini: "Nos falto precisión... y calma"

Manuel Pellegrini admitó que no haber podido marcar en la primera parte fue clave para que el Betis no hubiera sacado nada positivo del Wanda Metropolitano y no pudo ocultar su preocupación por no haber aprovechado las ocasiones de ese primer tiempo en el que su equipo fue muy superior.

"No sé si dos caras tan opuestas. Quedé muy conforme con lo que hicimos en el primer tiempo. Nos faltó precisión para terminar la cantidad de llegadas al área y tener más ocasiones. En este partido era muy importante marcar primero y el Atleti se encontró con el gol a los 20 segundos (de la segunda parte)", aseguró el preparado bético, quien reconocía que a un equipo como el de Simeone hay que rematarlo, porque siempre vuelve. "Era fundamental intentar marcar antes y salimos a hacerlo todo el primer tiempo. El equipo jugó una muy buena primera parte, pero le faltó el gol", reiteró.

"Por supuesto que es preocupante", enfocó el técnico en esa falta de gol. "Un equipo como el Betis, con esos 45 minutos, con la cantidad de ocasiones que generamos, tenemos que tener un poco más de calma para finiquitar el último pase o la definición con precisión", añadió el técnico, que insistió en la dificultad de levantar un marcador adverso frente al Atlético de Madrid.

"Estamos en una etapa de funcionamiento donde se demora un tiempo el tener una regularidad, pero en la medida que vamos demostrando que podemos jugar de igual a igual a cualquier equipo vamos avanzando", explicó Pellegrini, que lamentó "un poquito más de precisión para haber finiquitado el partido", recordó que, si hubieran marcado, el segundo tiempo habría sido distinto y añadió: "Hay que mantener lo que hicimos en 45 minutos al partido completo".