La de Pellegrini, una lanza sin punta.

Roma. Así parece ser la punta de lanza del Betis de Pellegrini, quien ha heredado los problemas en la delantera del curso pasado. Un inconveniente que Antonio Cordón y su dirección deportiva no han sido capaces de enmendar este pasado verano, con motivo de la comprometida situación económica del club como consecuencia de la crisis económica derivada del covid-19.

"Somos demasiados irregulares", dijo el técnico chileno durante la previa del partido frente al Atlético de Madrid. Justo antes de sumar una nueva derrota, por 2-0, ante los pupilos del Cholo Simeone. Un encuentro en el que el Betis fue bastante superior durante la primera mitad y que, de haber tenido más claridad a puerta, bien podría haber acabado de otra forma.

Bravo hizo lo posible y lo imposible bajo palos por mantener vivo al equipo hasta el final del encuentro, esperando a que llegara un gol del empate que nunca arribó. Con diez, con motivo de la expulsión de Montoya, el que sí acabó subiendo al luminoso fue el segundo de los colchoneros.

Falta mordiente arriba, aunque Pellegrini no lo solicite públicamente. Los números hablan por sí solos. William Carvalho y Tello, con dos goles cada uno, son los máximos goleadores hasta la fecha de un Betis que acumula en LaLiga siete tantos. Canales, Fekir y Mandi han hecho los tres restantes.

Es decir, ninguno de los tres delanteros ha visto portería hasta la fecha. Y ahí está el problema; o al menos uno de los problemas. La vuelta de Sanabria y el hecho de que haya acabado convirtiéndose en la primera opción de Pellegrini ya denotan que algo no funciona bien. Y no porque el paraguayo no esté enchufado, pero se fue en préstamo hace año y medio con intención de no volver... De hecho, con seis, es hoy por hoy el futbolista de LaLiga que más ocasiones claras ha fallado hasta la fecha, según los datos facilitados por Sofascore.

Por su parte, Borja Iglesias, a quien le está pesando más de lo esperado los 28 millones de euros que el Betis pagó por él, no ve puerta desde el pasado 19 de enero, cuando hizo lo propio en la victoria del Betis por 3-0 frente al Real Sociedad. Desde entonces, 22 encuentros en los que ha participado y no ha visto portería; dos más que goles totales que ha conseguido en LaLiga.

Loren, quien estuvo cerca de salir el pasado mercado, parece ser el tercero en discordia ante los ojos de Pellegrini. No ve puerta en LaLiga desde el 16 de julio, cuando hizo el gol del honor para los verdiblancos en la derrota por 1-2 del Betis frente al Alavés. Como bien dice Pellegrini, al Betis le falta regularidad, sí, pero también el gol de sus delanteros.