Tres '9' suman 0

Sevilla, 26 oct (EFE).- Tres 'nueves' contrastados en mayor o menor medida como Borja Iglesias, Loren Morón y el paraguayo Arnaldo Antonio 'Tonny' Sanabria', no han marcado un solo gol de los siete que hasta el momento suma el Betis en otros tantos partidos que ha disputado en la presente temporada, circunstancia preocupante para el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, y no en exclusiva.



Pese a que el técnico santiaguino mantuvo en su día que, más que quien los hiciera, lo importante era hacerlos, el gol se ha convertido en una de las grandes asignaturas de un equipo que genera ocasiones y que, como el pasado sábado en su derrota ante el Atlético de Madrid (2-0) en el Wanda Metropolitano, no es capaz de materializarlas.



El Betis logró sus dos últimos goles en el campeonato liguero en su victoria en Mestalla ante el Valencia (0-2), a la que han seguido sendas derrotas frente a la Real Sociedad (0-3) y los colchoneros en las que los verdiblancos no han anotado un solo gol pese a las probaturas del chileno con sus tres nueves.



El entrenador bético era más optimista respecto a la aportación de sus delanteros centros cuando sus carencias ante la red contraria eran suplidas por otros jugadores que han anotado los siete goles del Betis: el portugués William Carvalho y Cristian Tello en dos ocasiones y el argelino Aïssa Mandi, el francés Nabil Fekir y Sergio Canales, en una.



Sin embargo, las derrotas y altibajos en el juego bético han hecho aflorar la preocupación por la sequía goleadora de los delanteros centro, quienes, por más que los defiendan los entrenadores con lugares comunes como que 'trabajan para el equipo' o 'el gol es una cuestión de rachas', tienen el imperativo, casi categórico, de marcar, como los porteros de parar, aunque luego se empleen en otras misiones.



Por mucho que un delantero centro fije a los centrales, defienda la salida del contrario, baje los balones que se cuelgan, abra a las bandas y más funciones de libro, si no marca goles su trabajo es como un guiso sin sal, queda desvaído e incompleto porque está ahí fundamentalmente para eso.



Y precisamente para eso, Manuel Pellegrini no ha parado de hacer pruebas con sus tres nueves, de los que el que más minutos ha jugado es Tonny Sanabria, 371 en seis partidos, seguido de Borja Iglesias, 264 en los mismos encuentros, y Loren Morón, quien ha sumado 92 en cuatro duelos ligueros.



De los tres delanteros béticos, el más señalado es Borja Iglesias, cuyo rendimiento y productividad ha estado condicionada desde su llegada al Betis en verano de la pasada temporada por los casi treinta millones de euros pagados al Espanyol para hacer efectiva su clausula de rescisión.



Borja Iglesias llegaba al Benito Villamarín avalado por su productividad en sus dos últimas temporadas, 23 goles en Segunda con el Zaragoza en la 2017-2018 y veinte en el Espanyol en la siguiente, en la que fue clave para la clasificación de los 'pericos' para la Liga Europa: su exigua aportación al Betis se reduce a tres en su primer año.



El punta gallego, no obstante, ha partido como primera alternativa en los primeros partidos de esta campaña para Pellegrini, quien sin embargo ha optado por darle la titularidad al paraguayo Tonny Sanabria, quien se ha convertido en la primera opción para el chileno después del regreso de su cesión de año y medio en el Génova italiano.



El delantero de San Lorenzo, quien en principio era el que menos papeletas contaba para seguir en el Betis y que incluso estaba en una eventual rampa de salida, se ha hecho con la titularidad después de que Pellegrini le comunicara que contaba con él para su proyecto y de que la otra opción a Borja Iglesias, el canterano Loren Morón, haya estado en desventaja física tras pasar el coronavirus.



Tonny Sanabria ya marcó ante la Real Sociedad el que pudo ser el gol del empate que fue anulado en una polémica decisión del VAR junto a un posible penalty no señalado tras un agarrón del realista Le Normand, acciones que para Pellegrini le hicieron darle la titularidad en el Metropolitano frente a Iglesias, quien no anota desde el pasado enero, y Loren, quien no lo hace desde febrero.



