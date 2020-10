Bravo: los goles en contra y los objetivos del Betis esta temporada.

Claudio Bravo se ha convertido en la prolongación del técnico Manuel Pellegrini en el campo, siendo el guardameta hoy por hoy uno de los futbolistas con más peso en el vestuario del Betis. Desde su veteranía, el guardameta se ha referido al papel de los verdiblancos hasta la fecha, así como a su labor en la portería del Betis.

"En línea generales el sabor de boca que tengo con el equipo no es malo. Hemos hecho cosas muy buenas y hay un deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Si bien somos algo irregulares, jugamos bien y luego desaparecemos del juego", afirmó el portero chileno en unas declaraciones recogidas por Muchodeporte. En ella, Bravo también se refirió a que su equipo debe aprender a manejar mejor los partidos: "Solo el día del Getafe la imagen fue muy distinta a la que veníamos dando. En el primer tiempo ante el Atlético fuimos muy superiores. Lo comentamos entre nosoros, tenemos que aprovechar nuestros momentos en los partidos porque esos equipos tiene más recursos y no necesitan jugar bien para ganarte".

Al margen de ello, el arquero chileno también se refirió a los 11 goles encajados por el Betis en LaLiga a estas alturas de la comeptición, siendo el plantel dirigido por Manuel Pellegrini uno de los equipos más goleados de Primera división: "No es un tema que me preocupe demasiado porque veo un deseo en los entrenamientos de trabajar y mejorar en esta faceta. También es cierto que tenemos una manera de jugar y aspiramos a ir siempre hasta adelante. Buscamos los partidos sea cual sea el rival y eso provoca a veces que te pillen al contragolpe, algo expuesto. Pero estoy seguro de que vendrán los triunfos y abandonaremos esa iregularidad de un día jugar bien y otro no dar nuestra mejor versión".

Además, Bravo certificó la importancia en el equipo de otro viejo rockero como él. Nada más y nada menos que el capitán verdiblanco Joaquín Sánchez: "Somos los más jóvenes del vestuario y lo llevamos bien (bromeó). Tenemos la labor de aportar con los chicos jóvenes y hay que ayudarles. Es valioso el buen consejo de un veterano, que también te aprieta cuando las cosas no las haces bien".

Por último, el portero del Betis analizó cuál debe ser el objetivo del Betis en esta temporada. "Si ves la primera parte que hicimos ante el Atlético, ¿este equipo para qué está? Cualquiera diría que para estar arriba, para jugar en Europa. Pero eso hay que sostenerlo en el tiempo con buenos resultados. Veo un buen grupo, buen ambiente, buenos jugadores y un entrenador como Manuel Pellegrini. Pero a veces cuesta sumar. Hemos perdido partidos que no debíamos perder, pero las sensaciones que yo veo son buenas. Veo ambición desde los más veteranos hasta los más jóvenes".