Canales: el VAR, Fekir, los puntas, Pellegrini, el objetivo...

No quiere entrar en polémicas, entiende Sergio Canales que es "complicado arbitrar y debemos ayudar a los árbitros", pero considera que hay situaciones difíciles de comprender, como que dos acciones similares (el penalti a Sergio Ramos pitado en el Nou Camp y el no señalado a Sanabria ante la Real Sociedad en una acción muy similar) se piten de forma diferente: "Es una situación complicada. El VAR está para ayudar, obviamente, esa es la intención. Pero igual hay que darle una vuelta para que en la misma jugada no se tomen dos decisiones diferentes en dos partidos. Es una queja general, de lo que se ve en otros partidos, no nuestra".

El centrocampista bético, que ya había pedido a través de las redes sociales una aclaración sobre los criterios del VAR, piensa que "entre todos hay que ayudar. Entendemos que es complicado para el árbitro acertar y lo queremos ayudar, pero nos cuesta entender que cuando se ve fuera, y con las cámaras, se sigan cometiendo errores difíciles de definir. Tenemos que arrimar el hombro y ayudar todos", ha señalado en Radio Marca Sevilla.

Canales se ha referido también al rendimiento de algunos de sus compañeros. De una parte, al que está ofreciendo Nabil Fekir, del que se espera mucho más y al que espera, por su calidad, uno de los capitanes del vestuario del Betis: "Fekir es un jugador muy importante, por su calidad técnica, por lo que ha hecho, queremos ayudarle porque puede ser diferencial. Marca diferencias y le tenemos que ayudar. Está con muchas ganas, pero lo que le pasa a él nos pasa a veces a quienes sentimos la responsabilidad porque tenemos una importancia en el equipo y queremos hacer muchas cosas. Seguro que nos va a seguir aportando".

En cuanto a la sequía goleadora que sufren Borja Iglesias, Sanabria y Loren, ninguno de los tres se ha estrenado aún esta temporada, Canales asegura que "los delanteros quieren meter gol en todos los partidos. Pero aunque no marquen desempeñan un papel importante. Aguantan de espaldas, nos dan oxígeno para meter al equipo rival en su campo bajando el balón€ Nos ayudan y esperemos que les llegue el gol. Pero cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos, también. Esa es la unión de un equipo".

Canales también se ha referido a otros asuntos como el objetivo europeo al que debe aspirar el Betis, al que se ha referido sin mencionarlo: Tenemos que ser conscientes que cada partido es un mundo ganarlo y que el mínimo error o falta de concentración te evita ganar. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último. Luego debemos ser autocríticos y exigirnos grupalmente. Hay muchas bases construidas y es una exigencia que tengo en mí y que tenemos el equipo.

Pese a las derrotas, en el buen camino:

El de Getafe es el partido que todos en la cabeza que no podía ocurrir. Intensidad y ganas se palparon, pero tenemos que evitar esos errores de concentración si queremos estar arriba. Tenemos que evitarlo todos, sin señalar a nadie. Ante el Atlético de Madrid la primera parte fue buena. Logramos llevar al Atlético a su campo y eso pocos equipos lo hacen. Era lo que habíamos hablado y trabajado. Sin embargo, en la segunda mitad se nos fue todo. La idea era seguir plantado en el campo contrario, pero ellos nos cambiaron y por detalles se nos escaparon los puntos. Hay que seguir puliendo esos detalles. A veces pierdes partidos y sabes que vas para abajo, pero eso no está pasando. Pierdes, pero tienes la sensación de que vas por el camino correcto y que va a salir bien. Ellos tuvieron más ocasiones en el segundo tiempo porque nosotros nos volcamos más y los retrocesos nos costaron más. Con el Madrid dio rabia perder porque hicimos méritos para ganar. La Real sí fue mejor que nosotros. Está claro que para ganar hoy debes estar 90 minutos al mismo nivel. Y cuando no lo estás, al menos hay que hacer las cosas suficientes para ganar.

No ve fantasmas como los del año pasado:

No. Todos somos conscientes de que podemos estar arriba si no bajas los brazos a las primeras de cambio. Seguimos teniendo esa idea en mente y este domingo ante el Elche vamos con todo a ganar porque sería muy importante para nosotros.

No piensa en cambiar de aires si no llegan logros deportivos con un proyecto sólido:

El trabajo diario es para intentar ganar partidos y para que el equipo esté arriba. Me siento con una gran responsabilidad y tanto dentro como fuera hay que darlo todo. La afición se lo merece, y el club, y no hay que bajar los brazos para intentar conseguirlo. No pienso en ir otro sitio. Si pensase así no estaría danto todo de mí. Estaría distraído y pensando en otras cosas. Estoy convencido de lo que puede hacer este vestuario y el cuerpo técnico. Se necesita un periodo y no debe ser largo.

La idea de Pellegrini:

El míster nos dice que sigamos en la línea, que no bajemos los brazos, y que nos tenemos que asentar en esas bases defensivas y ofensivas. El peligro son las dudas que se puedan generar. No las tenemos y hay que insistir, corregir los partidos que no han sido buenos porque cuando juguemos los partidos completos

La zona del campo en la que se siente mejor. La cuestión: saber leer el partido:

Es una lectura que hace el entrenador en función de los rivales. Empecé en la banda izquierda, luego junto a Guido en Valencia, el otro día en la derecha. Depende del partido y de cómo pretendamos crear peligro. Entrelíneas, mediocampo€ siempre me encuentro cómodo. Más que de la posición, depende de mí, de hacer una lectura rápida del partido y ubicarme donde pueda crear más peligro.