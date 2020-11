Sanabria, el maleficio y su esperada explosión en el Betis

No ha tenido suerte en la que se esperaba una fulgurante carrera desde que iniciara en el 2009 su formación en la cantera del Barça. Sassuolo, Roma, cesión en el Sporting, fichaje por el Betis, cesión al Genoa y retorno a un Betis en el que ha roto el maleficio propio y el de los delanteros béticos; y en el que se confía en su explosión porque el internacional paraguayo tiene buenas condiciones y Pellegrini confía ciegamente en él.

Casi dos años después, Sanabria ha vuelto a marcar con la camiseta del Betis. Su último gol como bético lo marcó a finales de enero del 2019 en el partido de ida de los cuartos de final de Copa ante el Espanyol, en un partido tras el que se marchó cedido al Genoa y en el que, curiosamente, neutralizó el tanto del que hoy es su competencia en la delantera, Borja Iglesias. 1-1 acabó aquella cita en el RCDE Stadium.

Y ocho jornadas han tenido que pasar para que uno de los tres delanteros del Betis (Borja Iglesias, Loren y Sanabria) se estrene como goleador en LaLiga. El paraguayo se ha ganado la confianza de Pellegrini, que no quiso que el Betis contemplara el interés que llegaba por el delantero desde Italia, y Sanabria logró ayer abrir el marcador ante el Elche en un muy buen partido del conjunto bético.

Salvo en el primer encuentro ante el Alavés, en el que Sanabria no pudo ser convocado por las molestias que arrastraba en el sóleo, el paraguayo ha jugado en los otros siete encuentro ligueros, en cinco de ellos como titular y ayer ante el Elche, por primera vez, disputando el partido completo. En total ha disputado 460 minutos, con un único tanto en su casillero.

Sanabria rompe con su gol una sequía en la delantera del Betis que ya duraba demasiadas jornadas. De los 10 tantos que ha marcado el Betis en los ocho encuentros disputados hasta la fecha, 4 son de Tello (bigoleador y asistente en el día de ayer), quien iguala en la tabla de goleadores general de LaLiga a Iago Aspas, Ansu Fati, Luis Suárez, Portu y Paco Alcácer. El jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal lidera una clasificación en la que se echa de menos al mejor jugador del mundo y próximo rival del Betis, Leo Messi, quien sólo ha marcado un tanto en la presente temporada.

Sanabria, nacido el 4 de marzo de 1996, sólo tiene 24 años y está viviendo una segunda etapa en el Betis, al que llegó (fichado por cinco temporadas por Miguel Torrecilla) procedente de la Roma con tan sólo 20 añitos en la temporada 2016-2017 para jugar a las órdenes de Gustavo Poyet. Sus números en el Betis no han sido buenos en las dos temporadas y media en las que jugó en el conjunto bético antes de salir cedido en el mercado invernal (enero 2019) al Genoa, en gran parte por culpa de las lesiones.

Los goles de Sanabria

De hecho, en la primera campaña, con problemas de pubis, sólo marcó 3 goles en liga (en 22 partidos) y 1 en la Copa del Rey (jugó 2 encuentros). Los mejoró un poco en la segunda, aunque tuvo que ser operado de rodilla, con 8 tantos en LaLiga en 17 encuentros. Y en la tercera sólo llevaba 6, dos en cada competición (LaLiga, Europa League y Copa del Rey), cuando el Betis lo cedió al Genoa hasta este pasado verano. Tampoco en Italia sus números le respaldan: 3 goles en sus primeros meses y 6 en la segunda campaña.

Sanabria se formó en las categorías inferiores del Barcelona y fichó por la Roma pasando previamente por el Sassuolo, donde sólo jugó 2 partidos y no marcó, por unas cuestiones legales. En la campaña 2015-2016 lo cedió la Roma al Sporting de Gijón, donde superó por primera vez la decena de goles, 11 tantos marcó en su debut en la Primera división española. También ha sido internacional con Paraguay sub 17, sub 20 y con la absoluta, con la que ha disputado 18 partidos (10 amistosos y 8 oficiales) en los que ha marcado un único gol.

Está por ver si su estreno goleador ante el Elche le ayuda a iniciar una racha goleadora que necesita en lo personal y que también necesita el Betis para confirmar sus aspiraciones europeas. Su trayectoria goleadora no le avala, pero su juventud, la plena confianza que en él ha depositado Pellegrini, la calidad de los futbolistas del Betis arriba y sus condiciones físicas y técnicas hacen que haya esperanzas en la explosión de un jugador que ya acumula kilómetros y experiencia en sus piernas.