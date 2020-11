Barça-Betis: un once que repite casi dos años después del día de autos

El miércoles de la próxima semana se cumplirán dos años de la última gesta del Real Betis en el Camp Nou. Cuatro días antes, al conjunto verdiblanco le tocará comparecer en el mismo escenario donde se gestó la sublimación del 'estilo Setién'. La escuadra adiestrada por el técnico cántabro, que, catorce meses después, cambiaría del banquillo visitante al local del feudo culé, dio un auténtico recital, ganando por 3-4 en un escenario entonces mucho más prohibitivo que en la actualidad. Un espectáculo de partido que será recordado durante mucho tiempo en Heliópolis.

Dos campañas más tarde, éste es otro Betis, con nuevo entrenador (Manuel Pellegrini) y nuevas señas de identidad, si bien de aquella convocatoria podría extraerse perfectamente un once con los componentes actuales de la plantilla. En realidad, repiten 14 en nómina, si bien el hoy titularísimo Emerson (comprado en copropiedad entre azulgranas y verdiblancos), Lainez y el ahora lesionado de gravedad Camarasa no fueron citados. De entre los que sí, podría conformarse, como ya se ha dicho, una alineación que respetaría el dibujo 'setienista': Joel (suplente aquel día); Mandi, Bartra, Sidnei; Joaquín, William Carvalho, Guardado, Tello; Canales (tampoco saltó de inicio), Loren; y Sanabria (se quedó en el banquillo).

No todos cuentan con idénticas opciones de volver a vestirse de corto este sábado a las 16:15 horas. Así, siete de esa plantilla 18/19 sí se antojan titulares (Emerson, Mandi, Bartra, William Carvalho, Canales, Tello y Sanabria), mientras que dos ex culés, el meta Bravo y el lateral zurdo Álex Moreno, cambiarían de bando. Guido Rodríguez y Fekir completarían un once en el que, salvo sorpresa, no estarán el renqueante Sidnei, el todavía tocado Guardado, así como los suplentes Lainez, Joel y Loren.