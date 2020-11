El once de los béticos para el Camp Nou

El Betis se mide este sábado al Barcelona en LaLiga en el Camp Nou, despúes de haber cosechado un meritorio triunfo el pasado fin de semana frente al Elche en el Benito Villamarín (3-1). Un duelo en el que Manuel Pellegrini modificó el habitual sistema de juego que venía utilizando en este inicio de temporada, pasando de un 4-2-3-1 a un dibujo más ofensivo con el argentino Guido Rodríguez como único pivote (4-1-4-1).

Con ese nuevo dibujo, el Betis hizo saltar las costuras del conjunto ilicitano, especialmente durante la primera mitad, en la que los verdiblancos fueron muy superiores por ambas bandas, con un Tello superlativo por la izquierda (hizo dos goles y dio una asistencia) y una sociedad letal en la derecha, con Emerson y Joaquín.

Ante el Barça, en cambio, es bastante probable que Pellegrini vuelva al doble pivote, introduciendo a William Carvalho junto a Guido o retrasando a Canales. Esto, lógicamente, implicaría sacrificar a alguno de los cuatro mediapuntas empleados ante el Elche (Tello, Canales, Fekir o Joaquín).

Unas dudas en el once durante la previa del partido en el Camp Nou que han empujado a ESTADIO Deportivo a sondear la opinión del beticismo al respecto. La afición del Betis, en cambio, parece tenerlo bastante claro, optando por darle continuidad al once empleado frente al Elche. Así lo demuestran los participantes de la #EncuestaHelvetiaED, donde un 61% de los encuestados se decanta por ello. El 39% restante, en cambio, se muestra mucho más conservador ante un equipo como el Barcelona en su casa. De ahí que para el Camp Nou entiendan que es necesario salir con un doble pivote puro. Aquí el once del Betis votado por la afición para salir al Camp Nou.