Pellegrini se 'moja' sobre Messi, el pique Joaquín-Koeman y la marcha de Guardado

No es habitual ver al Barcelona sumar cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, como sucede con el equipo adiestrado por Koeman, que viene de firmar dos puntos de los 12 últimos posibles. Por ello, hay quien ve en el choque de este sábado una ocasión pintiparada para que el Betis dé la campanada en el Camp Nou. Pellegrini, sin embargo, no se fía un pelo.

"Es difícil saber lo que pasa en el ambiente del Barça. Ganó sus tres partidos en Champions, aunque en el último con muchas salvadas de Ter Stegen, y quizás ha tenido algunos resultados complicados en LaLiga, pero un equipo que tiene a Messi siempre va a ser muy difícil", destacó el preparador chileno, que tampoco se cree el mal momento del 'crack' argentino: "No tengo ninguna duda de que sigue siendo el mejor del mundo junto a Cristiano. Han marcado una época. Pero ni en el mejor momento de sus carrera pudieron jugar solos al fútbol, por lo que su rendimiento también depende del equipo. Ha habido muchas habladurías dentro del club, pero su calidad la demuestra en cada partido y no me ofrece ninguna duda".

"Contra el Barça, una de las cosas complicadas es la posesión de balón. Cuando lo tengamos, va a ser importante equivocarnos poco y no perderlo mucho para paliar en parte ese dominio. Eso parte de una buena salida desde la portería nuestra", añadió sobre el encuentro ante los azulgranas un Pellegrini que también tocó otros temas de la actualidad verdiblanca.

El pique Joaquín-Koeman: "Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, muchas veces se quedan en el vestuario y ahora los dos sabrán hasta qué punto se llega descalificando el uno hacia el otro. Koeman ha demostrado su capacidad como técnico, su carrera no es tan importante como la que tuvo de jugador, pero creo que es un entrenador contrastado".

La marcha de Guardado con México: "Está recuperándose, aún no está en disposición de trabajar al cien por cien con el plantel. Yo hablé con Gerardo Martino, que me pidió que por su liderazgo pudiera ir con la selección en este parón, y se va a ir con su plan específico para trabajar durante esta primera semana. No se pierde nada porque no está para trabajar con el plantel".