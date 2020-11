El posible once del Betis ante el Barcelona

El posible once del Betis ante el Barcelona

Con la importante ausencia de Fekir, baja de última hora por unas molestias físicas, el Betis se presentará este sábado en el Camp Nou con la ilusión de darle continuidad a su buen partido ante el Elche ante un Barcelona que no atraviesa un buen momento en LaLiga.

Pero Pellegrini no se fía un pelo de esa crisis culé. Ni tampoco de la de su estrella, Leo Messi. Por ello, ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque que no es lo mismo medirse al Elche en casa que visitar al Barça, aunque le pide a sus pupilos que muestren "personalidad" y mantengan una idea de fútbol que va más allá de los dibujos , lo que no quita que el técnico chileno planee reforzar su centro del campo para contrarrestar el previsible dominio azulgrana.

De este modo, todo apunta a que el 'Ingeniero' aparcará el 1-4-1-4-1 que tan buen resultado le dio la pasada jornada para volver a su clásico 1-4-2-3-1. Un movimiento que acarrea un único cambio en cuanto nombres con respecto a su último once. En parte, obligado por la baja de Fekir, aunque en realidad esta circunstancia le ahorra al entrenador verdiblanco tener que tomar una complicada decisión.

Descubre en nuestra galería el posible once del Betis ante el Barcelona para el duelo de este sábado en el Camp Nou.