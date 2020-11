Guido Rodríguez: "Peleamos, pero se hace complicado con uno menos"

Confesaba Guido Rodríguez en zona mixta, tras la goleada encajada por el Betis en el Camp Nou (5-2), que el resultado se vio seriamente condicionado por la inferioridad numérica con la que los verdiblancos tuvieron que lidiar más de media hora. "El partido lo disputamos en el primer tiempo, pese que ellos tienen grandes jugadores. Tuvieron 'chanches' de marcar, pero nosotros también. Luego, con la expulsión, se hace complicado con uno menos... Nos está pasando en varios partidos. El despliegue físico se siente, sobre todo si no tenemos la pelota".

Ve loable el pivote argentino el esfuerzo realizado con diez futbolistas, aunque resultara inútil a la postre: "Tratamos de pelearlo e hicimos el 3-2, pero ellos mueven mucho y rápido la pelota, por lo que terminaron apareciendo en el área con mucha gente. Sentimos el hombre menos, sobre todo ante equipos con la calidad de los del Barcelona. Se hace muy cuesta arriba".

Por último, el ex de América invita a todos a no bajar los brazos, haciendo también autocrítica y pensando en que esto sólo es un bache, pero que no debe afectar a la continuidad de un estilo y de un espíritu ganador: "Hay que seguir trabajando para volver a sumar y que pasen lo menos posible estas cosas".