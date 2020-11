Pellegrini: "No puede haber dos árbitros; si el de campo no señala algo..."

Insistía en rueda de prensa Manuel Pellegrini en que "el VAR es aplicable al fútbol si se hace con criterio", como ya dijo hace tiempo "en Inglaterra y, ahora, tras los partidos contra Real Madrid y Atlético de Madrid", pues entiende que "el árbitro es el que está en el campo, que ve que Mandi despeja un balón con el brazo pegado al cuerpo; desde arriba lo avisan y cambia la decisión, como el día del Madrid, que el colegiado no ve penalti de Bartra ni expulsión de Emerson, y en el Wanda con Montoya". En definitiva, cree el míster bético que "el VAR mejora muchas injusticias, pero no se puede tener dos árbitros. Si el colegiado está bien ubicado y no señala algo, el árbitro es él. Si lo ve, no lo 'cobra' y otro se lo pita...".

Pese a la goleada en contra, el chileno es optimista: "Tanto hoy como contra Real Madrid y Atlético de Madrid, creo que vamos en el camino correcto, en casa o fuera, buscando siempre el partido. Hemos hecho una buena parte del partido 'igualitario'. Todos competidos hasta que llegaron expulsiones o penaltis. Hoy, estuvo muy apretado, pero, con uno menos, el partido termina. En el primer tiempo, creando ocasiones. Con dos goles abajo y un hombre menos, seguimos dando la cara. Hay que recuperar y mejorar muchísimas cosas, pero manteniendo el espíritu de buscar los partidos en cualquier lado".

Y aclaró Pellegrini: "Cuando hablo de las circunstancias, no pongo en duda la honorabilidad de los árbitros ni su intención de dañar al Betis o de favorecer a los equipos grandes. En cuanto a los goles en contra, no creo que refleje exactamente la diferencia con esos equipos. Debemos seguir trabajando, de todas formas, para mejorar en ese aspecto. A excepción del partido en Getafe, donde defensivamente anduvimos mal, creo que en el resto hubo circunstancias que influyeron en los goles encajados. En el resto, anduvimos equilibrados, aunque siempre hay errores de marca que trabajar para que no se produzcan de nuevo".

Sobre los delanteros, "no era normal que no marcaran goles" hasta tan avanzada la temporada: "Me alegro por Tonny, que ya lleva dos. Hoy marcó Loren, y tanto ellos como Borja van a hacer más. Ahora, nos vienen quince días para seguir trabajando". Por último, alabó a su compatriota Bravo: "Claudio llega a su cita con la selección en perfectas condiciones. Detener ese penalti fue muy decisivo, porque de poder ir 2-0 terminamos 1-1 en el primer tiempo. Su atajada nos siguió metiendo en el partido. Luego, le metieron varios goles más, pero no pudo hacer mucho".