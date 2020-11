Ángel Haro: "Sobre enero se va a saber dónde va a estar el Betis".

"Ocupado, trabajando mucho y con las ganas de siempre" se presentaba este miércoles Ángel Haro en los estudios de Betis TV, donde concedió una entrevista en la que primó el aspecto económico, en puertas de una junta de accionistas, aunque también trató el tema deportivo, considerando que "hay razones para ser moderadamente optimistas", tras haber firmado "buenos partidos (ante Valencia o Elche) y otro muy malo (el de Getafe, que nadie esperaba)". El presidente bético instó a "controlar otros elementos, como el número de goles en contra", una cuestión en la que "el míster debe actuar de forma fehaciente y clara para reducirlos".

Sin embargo, el villaverdero precisaba que los verdiblancos se han "quitado un calendario muy duro, con rivales que sobre el papel deben estar por encima, como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid", así que ahora llega un tramo "con otro tipo de rivales y partidos que se deben sacar adelante", por lo que pronosticaba que "sobre enero se va a saber un poco dónde va a estar el Betis situado en LaLiga". Pero, volviendo al tema de los tantos encajados, añadía: "Cuando te meten muchos, es difícil ganar partidos. Tenemos que trabajarlo; es una cuestión de todo el equipo, porque cuando te los meten es un fallo generalizado de todos, no de una línea en concreto. Hay momentos en que lo hemos hecho como colectivo, con esa presión tras pérdida tan agradable visualmente. Habrá momentos en los que haya que replegarse, pero eso ya es hablando como aficionado".

Además, Ángel Haro repasó otras cuestiones de actualidad en verdiblanco:





JUNTA DE ACCIONISTAS

"Efectivamente, va a ser una junta marcada por la situación del Covid-19. Hay que tener en cuenta que gran parte de nuestros accionistas son personas de cierta edad, por lo que hay que ser especialmente diligentes a la hora de buscar todas las opciones. Nos gustaría que fuera presencial y, por tanto, para preservar la salud de nuestros accionistas, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Además, la realidad es cambiante, por lo que tendremos en consideración que podría ser telemática, con lo que fomentaríamos la participación, aunque nos gustaría sinceramente que fuera presencial, porque es un momento en que podemos tener ese contacto directo con todos esos accionistas, muchos de ellos con una gran trayectoria en verdiblanco y a los que nos gustaria saludar"

"El anuncio tiene que ser ya la semana que viene. La fecha (de la junta) será a principios o mediados de diciembre, pero habrá que plantear varios planes y habrá que adaptarse a esta situación cambiante"

"Aparte del tema económico, vamos a tratar la renovación del órgano de administración, porque, entre otras cosas, estamos obligados por la caducidad de los nombramientos. El máximo son cinco años. Aparte de la renovación del consejo, éste debe estar siempre abierto. Hemos estado en contacto con muchos accionistas, que nos trasladan sus inquietudes. Siempre digo que el consejo está abierto a los béticos que compartan el proyecto y las ideas, no la cuota accionarial. Tiene que existir igualmente ese grado de complicidad y lealtad a la institución del Real Betis. Estamos también abiertos, faltaría más, a la entrada de nuevos consejeros o replantear reglamentos de funcionamiento"

"José Miguel (López Catalán) y yo tenemos diálogo constante con accionistas, algunos que están a favor y otros en contra del proyecto; un diálogo constructivo siempre en beneficio del Betis. Tienen todo el derecho del mundo a tener información del club. Nos transmiten ideas, algunas que vemos bien y otras en que no estamos de acuerdo por irrealizables"





CUENTAS 19/20

"En lo relativo al cierre del ejercicio pasado, que se somete a consideración de los accionistas, incluso con el efecto (importante) del Covid, vamos a tener unas cuentas positivas. Es cierto que tuvimos nuestro récord histórico en plusvalías por venta de jugadores y que nuestros ingresos fueron de en torno a 190 millones de euros, de los cuales 102 fueron ordinarios y 88 extraordinarios por la venta de jugadores. Esto generó además un récord en cuanto a nuestro EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 45 millones de euros. Eso marca la capacidad que tiene una empresa, en este caso un club, para acometer inversiones, hacer frente a una deuda o pagar impuestos. Y permite, aparte de la caja, hacerse una idea de la salud financiera de una empresa"

"Ese EBITDA se utilizó para realizar inversiones en jugadores y acometer el servicio de la deuda. El resultado final está en torno a un millón y medio de euros, que aumentan nuestros fondos propios en esa cantidad. A pesar del Covid, el año anterior, muy diferente a éste, ha sido bueno en el plano económico, que no deportivo"

"Es importante ir consolidándose, pues, cuando entramos en el club, estábamos con un balance bastante negativo lógico, pues veníamos de un concurso. Afortunadamente, ya estamos con fondos propios en positivo, por encima de nuestro capital social. Y hay que seguir en esta línea, pese a las dificultades que nos han tocado vivir"

PRESUPUESTO 20/21

"A priori, sin tener en cuenta lo que pueda pasar de aquí a final de temporada, es sustancialmente diferente (al previsto). Vamos a estar en torno a 90-95 millones de euros en ingresos, de los cuales 90 han sido ordinarios y, hasta esta fecha, extraordinarios por venta de jugadores han sido mínimos (no llega a tres). El esfuerzo que estamos realizando este año es para tener un EBITDA positivo o levemente positivo, por lo que eso significa que debemos adaptar nuestros gastos operativos, todavía algo por encima de nuestros ingresos operativos. Ahí vienen la reducción de estructuras y la optimización en la medida de lo posible. No sólo se han reducido los ingresos ordinarios, como los abonos (aunque hay que agradecer a los béticos el apoyo) y el ticketing, sino también el patrocinio, que ha bajado (hay que entender a los patrocinadores, porque la situación económica es la que es)"

"Apenas han existido ingresos por venta de jugadores, porque nos hemos enfrentado a un mercado muy atípico en el que la reducción de operaciones a nivel global ha sido del 70%, dato más que significativo. Confiamos también en que, si hacemos una campaña buena, al final vamos a poder tener posibilidades de obtener de plusvalías con las que hacer frente a las amortizaciones, de manera que podamos tener un beneficio neto positivo que tienda a cero. También estamos trabajando en opciones imaginativas para aumentar los ingresos"

"Independientemente de la situación, hay que intentar que tus ingresos corrientes hagan frente a tus gastos corrientes. Aún estamos en ello. Pero la parte inversora la realizas con tus ingresos extraordinarios. Sin ellos, difícilmente vas a poder invertir en jugadores. Pero, además, tienes unas amortizaciones de jugadores que has comprado en años anteriores a las que tienes que hacer frente desde un punto de vista de caja y contable. Por tanto, necesitas plusvalías para poder dar ese beneficio positivo"

TRASPASOS

"No es ni debe ser la única solución, aunque sí puede ser la más cuantitativa. Hay que tener fórmulas para aumentar los ingresos con otras vías. Y, con respecto a las desinversiones, que se tienen que hacer para nuestro crecimiento, deben ser a un precio de mercado y razonable. No tiene ningún sentido vender a un jugador por debajo del valor neto contable, ya que únicamente produces unas pérdidas en tu balance. Hay que ser consecuentes y buscar una mezcla de ambas soluciones"

"El mercado está como está, muy parado. No recuerdo uno así desde que estoy en el Betis. Sólo se ofrecían trueques a casi todos los equipos; no tenía sentido deshacer nuestra plantilla por completo. Especialmente, nosotros no tuvimos una temporada deportiva buena, por lo que es razonable que nuestros activos perdieran valor. Esperemos que en el próximo mercado sea diferente"

"Llevamos tiempo en esto. Hablo con otros presidentes y su realidad es parecida, como también las soluciones que se aplican"

CIUDAD DEPORTIVA

"Esta situación (de crisis) nos ha afectado, porque queremos tener cierta visibilidad económica, pero no nos olvidamos de la nueva ciudad deportiva, porque queremos apostar por la cantera. Ya tenemos unos fondos reservados, con un préstamo a largo plazo con fondos europeos. Ha tenido mucho que ver la apuesta que ha hecho el Betis con la plataforma 'Forever green', pues son fondos que se tienen que utilizar para infraestructuras y transportes sostenibles, por lo que los hemos podido encajar ahí"

"Pero también, antes de acometer la inversión, queremos tener más visibilidad y vamos a afrontar ese gasto en breve. En no más de un año, queremos que haya movimientos en la ciudad deportiva"

OPTIMISMO DEPORTIVO

"Casi todas las semanas, José Miguel y yo estamos en contacto con el director deportivo y Manuel (Pellegrini) en un ambiente muy distendido. Los veo satisfechos, también con los cambios que se están produciendo en la forma de trabajar, con mucho más rigor y control de lo que pasa. A los jugadores también se les ha satisfecho. Tenemos razones para ser moderadamente optimistas, aunque sin relajarnos. Es importante que no se nos vea, trabajando en la sombra para apoyar a los profesionales"

"Manuel (Pellegrini) está satisfecho con su estancia en el club y en la ciudad. Le ve potencial al equipo y sabe que le queda sacarle mayor rendimiento. Antonio (Cordón) también, cambiando un poco la realidad que se ha encontrando, estableciendo controles en la ciudad deportiva en busca de un mayor rigor. Aún es pronto para ver los resultados"