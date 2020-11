Borja Iglesias también dosifica esfuerzos en la sesión del Betis

La primera plantilla del Betis se ejercitaba este jueves por la mañana de nuevo para seguir preparando el encuentro del próximo 23 de noviembre (21:00 horas) en San Mamés ante el Athletic, ya después del vigente parón de selecciones y con un descanso este fin de semana en puertas. Manuel Pellegrini dirigió una sesión a la que volvieron a faltar, lógicamente, los internacionales (el mexicano Lainez, el chileno Bravo, el paraguayo Sanabria, el español Canales, el portugués William Carvalho, el argentino Guido Rodríguez, el argelino Mandi y el brasileño sub 23 Emerson). Además, está con el 'Tri' en Austria el también renqueante Guardado, que hizo parte del trabajo con el grupo a las órdenes del 'Tata' Martino, según los reportes de la prensa azteca.

Del entrenamiento bético volvieron a ausentarse, aparte del lesionado de larga duración Camarasa, Fekir y Tello, el primero recuperándose de su microrrotura fibrilar en el isquiotibial (que le tendrá unas tres semanas K.O.), mientras que el catalán administró nuevamente las cargas de trabajo y se puso en manos de los fisioterapeutas en el gimnasio para que el amago de lesión que sufrió ante el Elche, que no le impidió jugar en el Camp Nou, se reproduzca. Además, Borja Iglesias se ejercitaba igualmente en el gimnasio, aunque su presencia en la lista contra los vizcaínos, como la del extremo ex culé, no preocupa.

Dani Martín y Juanmi, a los que les queda un poco más para reaparecer, prosiguieron con su plan de rehabilitación personalizado, si bien pudieron hacer parte del trabajo en grupo con sus compañeros.