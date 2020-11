López Catalán: un 'mea culpa' muy matizado y con un reproche a los críticos

Asume la responsabilidad que le corresponde pero considera injusto que todas las críticas por el bajo rendimiento del equipo la temporada pasada se hayan centrado en él, negando una vez más que haya ejercido en ningún momento de director deportivo. "El año pasado fue lamentable, de hecho nosotros mismos catalogamos la temporada de fracaso, pero después hay que analizarlo todo y y no quiero eludir ninguna responsabilidad, una responsabilidad compartida", señaló José Miguel López Catalán.

En esta misma línea, insistió en cuál es su verdadero papel: "Me considero responsable del fracaso deportivo del año pasado junto a Ángel Haro por las decisiones que tomaron, siempre pensando en el bien del club, pero fue injusto que se dijera que ejercía de director deportivo, porque es rotundamente falso. Nunca he actuado como director deportivo ni he decidido a quién se ficha y a quién no. Siempre hemos delimitado las áreas y nosotros nos encargamos de la supervisión. Eso ha sido así todos los años, no sólo el anterior. Asumo las criticas, y las sufro también".

Además, recordó que no ocupan ese cargo por otro motivo que no sea luchar por el Betis. "Hemos atravesado por momento complicados. Nosotros no estamos en el Betis por motivos económicos ni por figurar, sino por tener un Betis grande. Si no estuviéramos convencidos de que lo vamos a conseguir no aguantaríamos estas críticas. Me parece injusto que se carguen las tintas contra mí. El año pasado se dieron ciertas circunstancias y el rendimiento no fue el esperado, pero ahora hay que mirar hacia adelante y trabajar para que esto no vuelva ocurrir", comentó en Canal Sur López Catalán, que afirma rotundamente que no se están dando bandazos.



"Cada decisión ha tenido su sentido y su explicación. Nos vamos adaptando a la realidad. En los últimos tres años, en dos de ellos nos hemos clasificado para Europa y hemos hecho un buen papel, llegando, además, a semifinales de la Copa del Rey. Ahora tenemos a Pellegrini y a Cordón, lo que sería impensable no hace mucho. No saben los béticos lo difícil que ha sido traer a estas personas tan cotizadas en el mundo del fútbol. Lógicamente se cometen errores, esto no es videojuego. Hay que mantener una línea de trabajo, perseverar y tener a los mejores profesionales y ayudarlos".

Cuestionado sobre la marcha de Serra Ferrer, el vicepresidente insistió en la importancia de tener un director deportivo profesional. "Cuando tomamos la decisión de ofrecer a Lorenzo que se quedara como vicepresidente deportivo es porque necesitábamos tener un director deportivo profesional. Ya lo henos explicado muchas veces. Para ser un profesional has tenido que trabajar muchos años en ese cargo y Lorenzo no era un director deportivo profesional. El Betis necesita el mejor posible y Cordón está haciendo un trabajo magnífico"