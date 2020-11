Las ofertas rechazadas por Fabián y la nueva esperanza del Betis

Tras capear el temporal desatado en forma de crisis por la pandemia con unas cuentas positivas, el Betis busca revalorizar de nuevo su plantilla de cara a realizar futuros traspasos que le permitan recibir los ingresos necesarios para seguir creciendo. "Confiamos en que si hacemos una campaña buena, al final de este ejercicio vamos a poder también obtener plusvalías para hacer frente a las amortizaciones y tener un beneficio neto tendiendo a cero o levemente positivo. Pero dependemos de esa venta de jugadores, de esas plusvalías o desinversiones, y también de fórmulas imaginativas en cuanto a la consecución de ingresos en las que estamos trabajando", declaraba recientemente al respecto su presidente, Ángel Haro.

Pero, al mismo tiempo, el dirigente verdiblanco dejó claro que las ventas "no son la única solución y además no deben serlo". Existen, por tanto, otras vías de ingresos. Y aunque no dependen en este caso del Betis, en la planta noble del Villamarín no pierden de vista lo que pueda suceder con un par de canteranos que aún pueden dejar un nuevo rédito en las arcas, tras los millonarios traspasos de los que fueron objeto en su momento.

Es el caso de Junior Firpo, ahora en la agenda del Nápoles, y también de Fabián Ruiz, a su vez jugador del club partenopeo. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el Atlético de Madrid no se ha olvidado del centrocampista palaciego y pretende volver a la carga para tratar de adelantarse a Real Madrid y Barcelona, después de que el Nápoles ya rechazar el pasado verano una oferta de 50 millones de euros.

En este sentido, cabe recordar que el Betis obtendría un 4,5% (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional de Fabián en virtud del conocido como mecanismo de solidaridad. Y desde Italia aseguran que, pese a la nueva situación económica mundial, De Laurentiis no lo dejará salir por menos de 80 kilos.

Al respecto, su agente, Álvaro Torres, nuevo Director de Fútbol Mundial de You First Sports, ha reconocido que las ofertas por el ex del Betis no han faltado, si bien el Nápoles no cede de momento: "Por Fabián hubo ofertas antes de la pandemia, todos los intereses se habían trasladado al Nápoles. Con la pandemia ha habido propuestas que el Nápoles ha rechazado, de muchos millones de euros, pero algo menos por la coyuntura. El Madrid no ha fichado a nadie, el Barça y el Atlético a pocos... En Europa casi nadie ha comprado mucho. Creo que en los dos próximos mercados la cosa será parecida pero que luego se reactivará". En Heliópolis, mientras tanto, esperan que ese momento llegue pronto para que Fabián salga y así poder recibir ese ingreso extraordinario que tan bien le sentaría a sus cuentas.