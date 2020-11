Tebas insta al Betis a "vender jugadores, rebajar la masa salarial o un tema mixto"

No es ningún secreto que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus está afectando de manera severa al Betis. Así ha quedado refrendado al conocerse el nuevo tope salarial dado a conocer por LaLiga, con una bajada importante. Al respecto, su presidente, Javier Tebas, ha participado en un encuentro telemático para explicar algunos pormenores de este asunto, deteniéndose en el caso concreto del club verdiblanco, cuya situación no considera preocupante, aunque sí tiene claro que deberá vender o reajustar sueldos para adecuarse a su nueva situación.

"Al Betis no lo veo con un problema de movimiento. Con las gestiones que están haciendo si los resultados son adecuados, nadie es preocupante. Pero todavía tiene que hacer más esfuerzos. Ahora tendrá que vender jugadores, rebajar la masa salarial o un tema mixto. Con eso se puede adecuar", explicó Tebas, que reconoció de este modo que el Betis es de los clubes que ha optado por ajustarse a su nuevo techo durante la temporada (LaLiga daba las dos opciones), principalmente porque la mala campaña pasada había hecho bajar el valor de mercado de sus principales figuras, que ahora esperan que vuelvan a revalorizarse para acometer algún gran traspaso.

"Cada club marca su tipo de estrategia, el mercado no ha estado tan fácil este verano, no se ha llegado a los precios de antes. No sé si es porque no han recibido los precios buscados o porque prefieren vender en invierno. En el mercado de invierno puede sacar mejores cantidades, eso es estrategia de tesorería de cada equipo. El Betis tiene al frente gente muy capacitada y saben hacer los movimientos, es correcto lo que han pensando, que en enero o a final de temporada, ese jugador puede valer el precio que tiene en el mercado. Es como la bolsa, se puede subir en cuatro días. Los clubes conocen muy bien cómo se tienen que mover y el Betis es uno de ellos, pero todavía tienen que hacer más esfuerzos", añadió.

Además, el presidente de la patronal de clubes destacó que la ausencia de público en los estadios también es algo que está afectando de manera especial a la entidad de Heliópolis. "Nosotros vemos las entradas del Benito Villamarín y siempre han sido espectaculares y el ticketing es un factor de ingresos muy importante. Está muy afectado por eso", explicó al respecto, mostrándose optimista pese a todo al hablar, de forma más general, sobre la salud económica del fútbol español: "Espero que no haya ese problema de no pagar a los jugadores, siempre y cuando los clubes reduzcan la masa salarial. Parte de la deuda se refinanciará, parte se reducirá del salario de los jugadores".

Eso sí, pese a confiar en los gestores de los clubes, Tebas lanzó una advertencia. "Si te pasas esta temporada, te penaliza para la siguiente, así que habrá clubes que tengan que vender más de lo previsto", zanjó, a tiempo que destacaba la importancia de jugar competiciones europeas, el gran objetivo verdiblanco para esta temporada: "Estar en Europa es muy importante. Cuando estás en Europa varios años y no estás ahora, es perjudicial, como le ha podido pasar al Valencia".