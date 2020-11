Álex Moreno, sobre su sociedad con Tello, los consejos de Gordillo...

Álex Moreno es, junto a Marc Bartra, el jugador del Betis que más minutos suma en lo que va de temporada (795'). Dueño de la banda izquierda, por ahora, es insustituible para Manuel Pellegrini, disfrutando de un buen momento deportivo que pasó a valorar en Radio Betis. "Sí, estoy muy a gusto. Desde que llegué me siento como uno más en la familia y contento de lo que me está pasando", manifestó a los medios oficiales verdiblancos, aunque el lateral abordó numerosas cuestiones, entre ellas, su particular consejero y la sociedad que forma con Tello.

Regresa LaLiga: "Al jugar un lunes se hacen los días más largos, pero hay que mentalizarse de cara al partido. Tenemos una semana larga para aprovechar todos los días. Sabremos los resultados que habrá y eso puede ser una ventaja. E ir a ganar"

Baja de Canales: "Sí, es una baja importante. Esperemos que sea lo menos posible. Es una prueba para el equipo porque perdemos un pilar. Hay que intentar juegue quien juegue que se mantenga el nivel y aporte lo mejor para el equipo. Es verdad que es un pilar, pero a ver si se recupera cuanto antes.

Fekir: "Poco a poco se va sintiendo mejor y esperemos que se recupere".

Nuevo San Mamés (siete derrotas en siete partidos): "Las estadísticas están para romperlas; a ver si podemos sumar. Será un partido complicado. Queremos la victoria, tenemos que salir fuertes".

Volver a la senda del triunfo tras perder en Barcelona: "Al final, hemos jugado partidos complicados contra equipos de arriba y hemos dado la cara pese a que hubo adversidades (expulsiones, VAR€). Hemos tenido esa inercia cuando hemos sido mejores en algunas fases y no nos hemos podido llevar el partido".

Falta regularidad: "Hay que ir puliendo esos detalles: goles al inicio en la segunda parte, de cara a gol, ocasiones, centrados en momentos del partido€ Creo que pese a esos pequeños detalles el equipo está dando un buen nivel".

Goles en contra: "Cuando sale un buen partido podemos tener portería a cero o recibir pocos goles, pero cuando tienes adversidades, al final tienes que darle soluciones al partido. Son adversidades que hay que superarlas. Jugar con un jugador menos, se nota. Hay que arreglarlo, arriesgas, tienes que intentar empatar o ganarlo y son decisiones que hay que tomar

Se ha jugado con los tres grandes y la Real (líder): "Ahora, toca un tramo distinto. De aquí a enero faltan muchos partidos, habrá dos competiciones y se trata de estar vivo de cara a enero. Estar donde queremos en ambas competiciones, que son bonitas y en las que queremos seguir vivos".

Evolución defensiva personal: "Al final hay que mejorar día tras día. Cada año siempre mejoras en más cosas. Me dan consejos, ayudas como Gordillo, momentos en los que hay que escuchar".

Consejos de Rafa Gordillo: "Es un honor que te pueda ver como un referente, que te dé consejos, que te ayude y explique esas vivencias. Es un honor recibir esos consejos. Me dice que mejore la pausa, la toma de decisión, también con el míster. Tengo una buena conexión con él y eso te ayuda. Como en el 3-2 ante el Barcelona, son ejemplos de lo que me están enseñando día a día. Muchas veces vamos tan rápidos que vamos acelerados y esa pausa tanto en pegarle a puerta como a centrar, hay que pensar".

Pellegrini: "Es una persona muy cercana al jugador. Suelo hablar mucho antes de los entrenamientos. Te ayuda tanto él como todo el cuerpo técnico. Te suelen dar esos pequeños detalles, te alegra que la persona esté cercana a ti".

Sociedad con Tello: "Me entiendo muy bien con él. Es fundamental conocerlo, saber qué movimiento va a hacer. En su día dije que me comparaba mucho con él, es como verme a mí mismo. Esa complicidad, sabiendo cómo juega, saber cuándo lo puedo doblar€ Eso ayuda".

Elche, su partido más completo: "Sí, el de Valencia, Atlético de Madrid en el Wanda€ Fueron partidos en los que estuvimos serios en defensa y en ataque también".

Competencia con Juan Miranda: "Al final es una competencia sana. Te hace estar centrado en cada partido y entrenamiento para dar lo mejor".