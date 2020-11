El Betis, a por Aleñá o Riqui Puig para suplir a Canales

El Real Betis ha activado las conversaciones con el Barcelona para intentar cerrar la cesión de Carles Aleñá o Riqui Puig para suplir a Canales en cuanto se reabra el mercado de fichajes el próximo 1 de enero. Al no superar la lesión de Canales los cinco meses, la incorporación de uno de los futbolistas del Barça no se puede hacer efectiva de manera inmediata, pero el Betis ha decidido buscarle un sustituto y la idea es que el que venga cedido se incorpore en cuanto comience el año 2021, a ser posible antes del día de Reyes.

Aleñá, que ya jugó en el Betis cedido media temporada, y Riqui Puig no son los únicos candidatos para suplir a Canales, que no volvería a jugar hasta finales de febrero o marzo si finalmente se opera. En principio, y salvo alguna inesperada complicación, su baja rondará los tres meses (no se espera que llegue a los cuatro). Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, hay dos alternativas más a Aleña y Riqui Puig. Por una parte, una opción que se quedó aparcada en la anterior ventana de fichajes. Y por otro lado, un ofrecimiento que acaba de recibir el club.



Aunque la situación económica en el Betis no es buena, al tratarse de una lesión con la selección española gran parte del sueldo del jugador lo asume la FIFA. En cualquier caso, el club quiere hacer un esfuerzo y, aunque existe la posibilidad de que no venga nadie, se va a intentar liberar la partida necesaria para darle a Pellegrini un sustituto para Canales. El técnico, de momento, va a probar con Joaquín o con Rodri por dentro hasta final de año.