Pellegrini: "Toca hacer una autocrítica fuerte por técnicos y jugadores".

Si no fuera porque ya se conoce la tranquilad que destila Manuel Pellegrini, se diría que el sonrojante 4-0 encajado por el Betis en el Nuevo San Mamés no le afectó, una afirmación que se cae escuchando sus palabras a la finalización del encuentro.

"Fue una derrota dura donde tuvimos una gran fragilidad defensiva, Con tantos goles en contra es difícil ser un equipo competitivo. Toca hacer una autocrítica fuerte, tanto por el cuerpo técnico y por los jugadores para ver cómo mejoramos esa fragilidad defensiva", manifestó a Gol, añadiendo que: "Hemos dado facilidades, sobre todo, ante un equipo que sabíamos que sacaba muchos centros. Meetieron los dos primeros goles, tuvieron ocasiones y en la creación tampoco estuvimos muy afortunados".

El entrenador chileno, eso sí, no habló de actitud, ya que considera que los suyos se entregaron. "La imagen es lo que menos me preocupa. El equipo peleó hasta el final, pero es difícil con un marcador así en contra. Me preocupa el sistema defensivo, tener más poder físicos ante rivales tan fuertes como el Athletic", señaló.

A la hora de buscar soluciones, el ex del Villarreal y Málaga, entre otros conjuntos, indica que: "Eso estamos buscando. Funcionamientos distintos, con nombres distintos. Hoy ya cambiamos los centrales. Tiene que ser una conciencia de todo el equipo, participar en un funcionamiento defensivo que podamos cubrir más los espacios, con mayor entrega física. Y revisar también el otro aspecto (ofensivo). Queremos ser un equipo demasiado ofensivo. Hay que hacer una autocrítica fuerte".