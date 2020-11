El requisito para que la FIFA pague al Betis por la baja de Canales.

Del mal, el menos malo. Esto habrán pensando en el seno del Betis una vez que se ha confirmado que Canales no pasará por el quirófano. La lesión que el cántabro sufrió durante su último periplo con la selección no es baladí. No en vano, se calcula que estará de dos a tres meses de baja, una ausencia muy importante en que rompe los esquemas deportivos, pero que en los económicos trae un pequeño respiro.

Así, hay que recordar que la FIFA tendrá que indemnizar al Betis por la baja de su futbolista, aspecto que ya se conocía, aunque iusport.com explica que, para ello, el club verdiblanco tiene que cumplir un requisito.

El Betis, como el resto de clubes que ceden sus futbolistas a las distintas selecciones, puede acogerse al programa de protección de jugadores de FIFA, a partir del día 28 que esté de baja el jugador en cuestión. En el caso de Canales, a partir del 15 de diciembre. De transcurrir con normalidad la recuperación del santanderino (se habla de que podría reaparecer a lo largo del mes de febrero), el pago de esta indemnización sería durante dos meses, aproximadamente.

La cobertura incluye la compensación de los clubes en caso "que sus jugadores se lesionen estando convocados con su selección para disputar partidos incluidos en el calendario internacional entre el 1 de enero del 2019 hasta el 21 de diciembre del 2022". Entre ellos están los choques correspondientes a la Liga de Naciones.

Eso sí, el Betis tendrá un plazo máximo de denuncia. Deberá remitir la lesión de Canales en un plazo no superior a los 28 días de que se produjo (17 de noviembre). Si no, quedará desestimada; el Betis todavía cuenta con tres semanas.

El cálculo de la indemnización se extrae del salario fijo del jugador, incluyendo la contribución a la Seguridad Social. Quedan excluidas las primas y las variables que existan.