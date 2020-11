Aleñà, después de su titularidad: "Mi idea es quedarme en el Barça"

El nombre de Carles Aleñà (22) ha vuelto a sonar por los pasillos del Benito Villamarín, después de que Segio Canales sufriese una lesión de cierta gravedad y de que, por ende, se haya planteado la posible incorporación de otro mediapunta, si bien el de Mataró no parece estar muy dispuesto a un nuevo cambio de aires durante el mercado invernal.



Al menos, así pensaba tras jugar 90 minutos, como mediocentro más posicional y a muy buen nivel, contra el Dynamo de Kiev en la Liga de Campeones. "Mi idea es quedarme aquí", dijo tras el partido a los peridiodistas cuando éstos le cuestionaron acerca de su futuro. "Me siento bien físicamente. Quiero quedarme... Si fuese por mí, me quedaría aquí toda la vida", enfatizó.



Aleñà cree que puede ir ganando protagonismo en los planes de Ronald Koeman. "El único camino es trabajar y esforzarse mucho en el entrenamiento. Poco a poco me voy sintiendo mejor. Creo que he aprovechado al máximo la oportunidad que se me ha dado. Con el trabajo que hago y lo que hago en los entrenamientos, poco a poco me vuelvo a sentir futbolista. No se puede dejar de trabajar porque este es el Barça, el mejor equipo del mundo", indicó, descartando, al menos en apariencia, la posibilidad de regresar al Betis en enero en calidad de cedido.





#UCL Carles Aleña hoy vs Dynamo Kiev:

?? - 107 pases realizados

? - 106 pases completos (99.1%)

?? - 3 pases de gol



Un maestro en el arte del pase ?? pic.twitter.com/yfKB9NqcDs — Bargcelona ???? (@Bargcelona10) November 24, 2020