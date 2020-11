La doble traba del Betis para acudir al mercado de invierno.

El Betis trata de digerir cuanto antes el 4-0 encajado frente al Athletic y mira a la próxima visita del Eibar al Benito Villamarín (lunes, 21:00 h) como tabla de salvación más inmediata para salir del profundo bache en el que se encuentra, aunque como suele ocurrir en el mundo del fútbol, cuando el guion se tuerce, se mira a los mercados de fichajes, siendo el de invierno la próxima ventana.

En este sentido, como ha señalado ESTADIO, pese a que Canales, finalmente, no pasará por el quirófano y, si todo evoluciona favorablemente, el cántabro podría estar de vuelta en febrero, el club bético no descarta incorporar a un mediapunta, adelantando este diario tres nombres que gustan: Riqui Puig, Aleñà y Kubo. Sin embargo, el Betis, sea esta u otra incorporación, se topará con una doble traba, ambas cuantitativas.

La primera, económica. "Al Betis no lo veo con un problema de movimiento. Con las gestiones que están haciendo si los resultados son adecuados, nadie es preocupante. Pero todavía tiene que hacer más esfuerzos. Ahora tendrá que vender jugadores, rebajar la masa salarial o un tema mixto. Con eso se puede adecuar", manifestó Javier Tebas, presidente de LaLiga, en referencia a la reducción del tope salarial del cuadro bético para la 20/21, cifra que los verdiblancos han visto reducida en casi un 29%, fijándose en 71.304.000 euros.

Por ello, el Betis está obligado a vender para equilibrar cuentas, ya sea en invierno o el próximo verano. "No tiene ningún sentido vender a un jugador por debajo del valor neto contable, ya que únicamente produces unas pérdidas en tu balance. El mercado está como está, muy parado. No recuerdo uno así desde que estoy en el Betis. Sólo se ofrecían trueques a casi todos los equipos; no tenía sentido deshacer nuestra plantilla por completo. Especialmente, nosotros no tuvimos una temporada deportiva buena, por lo que es razonable que nuestros activos perdieran valor. Esperemos que en el próximo mercado sea diferente", declaraba Ángel Haro, presidente bético, en una entrevista reciente a Betis TV.

De las palabras del rector de Villaverde se extrae que el Betis no va a malvender. A día de hoy, las ofertas de venta que maneja el club no son superiores a las del pasado mercado, ni siquiera por un Carvalho pretendido en Portugal, por lo que se presenta más factible que sea en el verano de 2021.

Por otro lado, además de la traba económica, se encuentra la imposibilidad de fichar, a día de hoy, porque no hay fichas libres. Hay que recordar que se habló de la posibilidad de que el olivareño Juan Miranda, último fichaje realizado, se inscribiese tras dar de baja hasta diciembre a Camarasa, que se recupera de una grave lesión, aunque finalmente fue inscrito con ficha del filial (porta el dorsal 33).

Con Camarasa, cuya recuperación marcha a un buen ritmo y podría estar disponible para inicios de 2021, y los tres porteros ya aptos tras el alta médica de Dani Martín, el Betis está obligado a dar salida a algunos de los futbolistas inscritos, vía traspaso o cesión, si desea realizar alguna incorporación en este mercado invernal.

Ni siquiera pudiendo inscribir a algún jugador con licencia del filial, ya que el Betis Deportivo también tiene todas las fichas cubiertas. De este modo, al Betis no le queda otra que sortear una doble traba si desea reforzar su plantilla de cara a la segunda parte del campeonato 20/21.