Pellegrini, sobre la baja de Bravo, Canales, Fekir, la sangría defensiva, el mercado de invierno...

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación para abordar el estado de su equipo de cara al próximo encuentro frente al Eibar (lunes, 21:00 h). La principal novedad que anunció el preparador chileno fue la baja de su compatriota Claudio Bravo.

El entrenador bético también abordó la problemática de los goles en contra y diferentes asuntos de la actualidad verdiblanco. Esto dijo Pellegrini.

- Claudio Bravo: "Efectivamente, Claudio Bravo tuvo un problema en Bilbao al golpear su primer balón, en el aductor. Jugó con ciertas molestias y los exámenes médicos determinaron que tenía una lesión muscular. No estará en los próximos partidos".

- Cómo se sienten Bravo y Pellegrini ante la sangría defensiva: "Recibir tantos goles se hace muy complicado, especialmente para los porteros. Significa que hay que hacer muchos goles para ganar. Los goles hay que dividirlos. Contra el Madrid jugamos 30' con uno menos, en Barcelona... En Bilbao quedamos todos molestos, el plantel y el equipo. Igualmente que contra Getafe, hicimos una actuación muy falsa en relación a lo que hicimos en otros partidos. Son partidos que lamentablemente suceden, tratar de olvidarlos y analizarlos".

- Estado del equipo tras el 4-0 en Bilbao: "Al equipo lo veo bien anímicamente. Se había trabajado boen antes. Las derrotas golpean, pero el cuerpo técnico tiene la experiencia para levantar el ánimo lo antes posible. Tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. No aceptamos las formas de cómo se perdió. También hay que tener clara la realidad. Perdimos de visita con Barcelona, Atlético y Athletic. Hay maneras de perder y por eso quedamos disconformes, pero son puntos complicados. Ahora lo importante es mantener el rendimiento que tuvimos contra el Elche. Ojalá que sigamos en esa senda porque a pesar de esas derrotas y los goles en contra que tenemos, si ganábamos al Bilbao quedábamos quinto y a pesar de perder estamos a dos puntos del quinto lugar. La campaña está normal ahí. Hemos perdido contra equipos superiores a nosotros, de distintas maneras. Y hemos sacado los puntos contra equipos del nivel nuestro. Este partido del Eibar es muy importante para tratar de seguir cerca de los puestos europeos y tratar de estar en la zona media-alta de la tabla y no mitad hacia abajo".

- Semana de autocrítica: "La imagen puntual de un partido no creo que tenga mucha relación (respecto a su rostro en Bilbao tras el 4-0). A nadie le puede gustar perder 4-0, pero es la imagen de un momento. Cabreados estábamos todos, técnicos y jugadores, hinchas, directivos. Era una cancha difícil, quizá nos ilusionamos porque el Bilbao andaba en un momento complicado. Desde el día siguiente conversamos con el plantel, éramos todos muy conscientes. Tenemos que ser más regular y encajar menos goles.

- Ante el Eibar, una final en positivo: Es una final por supuesto. Todos los partidos hay que tomarlos como si fuera una final. Reitero que el campeonato no acaba aquí. Estamos a dos puntos de Europa, pero son tres puntos en casa ante un rival del nuvel nuestro, que también viene haciendo una temporada aceptable, con un técnico que sabe perfectamente a lo que juega. Va a ser un rival difícil, igual que todos. Terminado eso, el siguiente partido también va a ser una final. Tenemos que tener autocrítica importante y tener las expectativas de acuerdo a una realidad y eso es lo que estamos tratando de equilibrar.

- Irregularidad: "Eso es lo que estamos buscando. No encajamos goles en dos partidos seguidos. Luego vino un partifo falso ante el Real Madrid, porque reitero que hubo una expulsión y jugamos 30' con un jugador menos, un penalti inexistente. Seguimos con Getafe que fue el primer aviso de alerta. Fuimos a Valencia, seguimos en esa dinámica creyendo que habíamos mejorado. Vinieron los dos partidos ante Atlético de Madrid y Barcelona, que reitero son dos equipos con un potencial superior al nuestro. Jugamos 30' con un jugador menos. Y en Bilbao segunda campanada de alerta. Tratamos de tener esa regularidad como defensa para mejorar la campaña.

- Canales: "No me gusta relacionar una cosa con otra, sobre todo, cuando se ha perdido 4-0. Es fácil decir, aunque sea una realidad, que no estan Nabil Fekir, Sergio Canales, Mandi... pero no me justifico. Sergio va a ser siempre muy importante, pero no voy a relacionar la derrota con que no está. Vamos a tenerlo fuera dos meses y ni me escudo ni comparto esa situación. Tenemos que jugar con los jugadores que están disponibles. Jugar sin los dos jugadores más técnicos es difícil, pero para eso hay un plantel".

- Mercado invernal: "Se empiezan a hacer especulaciones, pero hay una realidad económica del club. Lo sabe y no hay ninguna posibilidad de traer a nadie en el mes de enero porque la masa salarial del Betis en este momento es más alta de lo que permiten. No hay forma de reforzarlo. Los que estamos ahora tenemos que sacarlo adelante. Por eso reitero que pese a estar molesto de cómo se perdió en Bilbao, la temporada está siendo acorde a la realidad económica. En enero no va a llegar nadie".

- Fekir: "Entrenó desde ayer con normalidad, así que estará disponible. Es una buena noticia para él y todo el plantel".

- Expectativas: "Van a ser siempre las mismas. Estar lo más arriba posible y pelear por ello. La realidad económica está absolutamente clara desde el principio de temporada. No se compró a nadie, vinieron cuatro jugadores con el pase en la mano. Todo el mundo sabía que necesitábamos algún que otro refuerzo, pero el plantel está en condiciones de tratar de estar lo más arriba posible. Si la realidad demuestra que no somos capaces, ya veremos cómo se analiza, pero yo confío en que el plantel tal como ha demostrado puede jugar de igual a igual con nuestro estilo contra cualquiera rival. El fútbol hay que saberlo asimilar, ser autocrítico".

- ¿Es demasiado ofensivo el equipo en algunos momentos?: "No. Si revisamos los goles que nos han hecho, normalmente tenemos siete u ocho jugadores cerca del área nuestra. Después del partido de Bilbao por supuesto que hay que hacer una autocrítica, revisar lo que estamos haciendo. Tenemos una línea que no vamos a cambiar porque creo que lo que el plantel quiere. Nunca vamos a ser un equipo defensivo".

- ¿Peligra la permanencia?: "Depende siempre cómo se mire el vaso. Yo miro que estamos a dos puntos de Europa y es importante. El campeonato está estrecho y eso va a ser siempre en España, Inglaterra... Superar a otro cuesta muchísimo".

- ¿Entiende el enfado de la afición?: "Ya dije anteriormente que la afición del Betis siempre va a respaldar al plantel en las buenas y malas. Hay una realidad económica de la cual no podemos sustraernos. El hincha lo sabe. Hay una entrega del plantel. No creo que tengamos problemas con la hinchada y procurar darle buenas actuaciones".

- Maradona: "Fue una muerte que afectó a todo el mundo del futbol por lo que fue. Diego tenía una imagen que era una mezcla entre jugador-hincha. De categoría mundial, entre los dos o tres mejores de la historia. Y tenía esa manera de entregarse con una pasión de hincha y eso llegaba. Lo completaba en su manera de ser, de expresarse. Su calidad como jugador es innegable y su pasión por la actividad. Eso refleja quizá lo que ha producido su muerte".

- ¿Cómo se solucionan los problemas defensivos?: "Si nosotros estuviéramos recibiendo dos goles en cada partido, estaría más preocupado. Cuando dentro de eso, en cuateo de ellos sólo recibimos un gol en contra, creo que hay un camino de concentración, intensidad, que los jugadores tienen que repetirlo durante toda la temporada. Si lo hemos logrado hacer en cuatro de diez, hay que repetirlo".